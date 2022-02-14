Zelenskiy, 16 Şubat'ı "Birlik Günü" olarak resmi tatil ilan etti - Son Dakika

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı gün olarak iddia edilen 16 Şubat'ı "Birlik Günü" adıyla resmi tatil ilan etti.

Zelenskiy, sosyal medyadan paylaştığı video mesaj ile Ukraynalılara seslendi.

16 Şubat'ın saldırı günü olacağının iddia edildiğini aktaran Zelenskiy, "Biz onu Birlik Günü yapacağız. Gerekli karar imzalandı. O gün ulusal bayraklarımızı asacağız, sarı-mavi kurdelelerimizi takacağız ve tüm dünyaya birliğimizi göstereceğiz." ifadesini kullandı.

ABD medyasında ABD Başkanı Joe Biden'ın Batı ülke liderlerini, 16 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya saldırabileceği yönünde bilgilendirdiği öne sürülmüştü.