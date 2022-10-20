Zelenskiy AB'den hava savunma sistemlerin gönderilmesinin hızlandırılmasını istedi - Son Dakika
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Zelenskiy AB'den hava savunma sistemlerin gönderilmesinin hızlandırılmasını istedi

20.10.2022 22:54

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Ukrayna'ya hava savunma sistemlerinin tedarik sürecinin hızlandırılmasını talep etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Ukrayna'ya hava savunma sistemlerinin tedarik sürecinin hızlandırılmasını talep etti.

Zelenskiy, AB üyesi 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla Brüksel'de gerçekleştirilen ve 2 gün sürecek AB Liderler Zirvesi'ne video konferansla bağlandı.

Konferansa hitap etmekten memnuniyet duyduğunu dile getiren Zelenskiy, ülkesinde Rusya'ya karşı devam eden savaşla ilgili gelişmelere değindi.

Zelenskiy, bugün Ukrayna'nın güvende olması ve korunmasının aslında "Avrupa'nın korunması" anlamına geldiğini işaret ederek Rusya'dan gelen tehditlere karşı herkesin birlik içinde çalışması gerektiğini söyledi.

Rusya'nın bugün Avrupa'ya karşı enerji kaynaklarını bir "silah" olarak kullandığına dikkati çeken Zelenskiy, bazı Avrupa ülkelerinin Rus gazı, petrol ve ürünlerine bugüne kadar bağımlı olduklarını belirtti.

Zelenskiy, "Avrupa Birliği'nin enerji bağımsızlığını sağlamak hala mümkündür. Avrupa'nın gaz depoları doluyor, kıtaya alternatif tedarik sağlanıyor. Bu, sizin mutlak başarınızdır." ifadesini kullandı.

Ukrayna olarak AB ülkelerine enerji ihracatı başlattıklarını ama bunu engellemek için Rus güçlerinin son dönemde ülkesinin çeşitli bölgelerinde enerji altyapılarını hedef alarak saldırılar düzenlediğini aktaran Zelenskiy şöyle devam etti:

"Rus seyir füzeleri ve İran üretimi İHA'ların saldırıları, enerji altyapımızın üçte birinden fazlasını yok etti. Bu nedenle ne yazık ki artık istikrarlı kalmanıza (enerji istikrarı) yardımcı olacak elektrik ihraç edemiyoruz."

"Daha fazla hava savunma ve füzesavar sistemine ihtiyacımız var"

Zelenskiy, enerji altyapılarına yönelik Rus saldırılarının durdurulması ve engellenmesi için daha fazla hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyduklarının altını çizerek şunları kaydetti:

"Ancak gerçekten güvenilir bir hava savunma kalkanı oluşturmak için daha fazla hava savunma ve füzesavar sistemine ihtiyacımız var. Bazı AB ülkelerinin bu çalışmaya katılımlarını onayladıklarını biliyorum. Sizi, kararların uygulanmasını mümkün olduğunca hızlandırmaya çağırıyorum.

Şimdi Fransa'ya, İtalya'ya, diğer ortaklarımıza ve sadece Avrupa'da değil ABD'de de sadece hava savunma ve füzesavar savunma sistemi üretenlere değil, gerekli sistemlere sahip olanlara da sesleniyorum: Ukrayna'da gökyüzü ne kadar korunaklı olursa, tüm Avrupa'da yaşam o kadar istikrarlı olacaktır. Bunu sağlamak zorundayız."

"Herson dahil 80 yerleşim yeri tehlike altında"

Zelenskiy, Hem Rusya hem de bu ülkeye İHA'ları veren İran'a karşı daha güçlü yaptırımların uygulanması gerektiğine dikkati çekti. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları için Belarus topraklarını da kullandığını dile getiren Zelenskiy, bu ülkenin de yaptırımlar listesine eklenmesinin uygun olduğunu vurguladı.

Belarus'tan Ukrayna'ya yönelik tehditlerin sürdüğünü belirten Zelenskiy, Ukrayna-Belarus sınırında uluslararası gözlemci ekiplerin görevlendirilmesi gerektiğini ve bu konunun gittikçe daha aktif olarak gündeme getirilmesinin şart olduğunu vurguladı.

Rus güçlerinin kontrol ettiği Herson bölgesindeki Kakhovka şehrinde yer alan ve 18 milyon metreküp suyu içeren hidroelektrik santralinin barajının patlama ihtimali olduğunu savunan Zelenskiy, Herson dahil 80 yerleşim yerinin tehlike altına olduğunu aktardı.

Zelenskiy, santralde çalışan Ukraynalı uzmanların Rus güçlerince tesisten uzaklaştırıldığını söyleyerek uluslararası gözlem ekiplerinin Kakhovka'ya gönderilmesini talep etti.

Kaynak: AA
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Volodimir Zelenskiy, Avrupa Birliği, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenskiy AB'den hava savunma sistemlerin gönderilmesinin hızlandırılmasını istedi - Son Dakika

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