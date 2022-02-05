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Zelenskiy, AB Konseyi Başkanı Michel ile ülkesinin çevresindeki durumu görüştü - Son Dakika

Zelenskiy, AB Konseyi Başkanı Michel ile ülkesinin çevresindeki durumu görüştü

05.02.2022 20:06
Zelenskiy, AB Konseyi Başkanı Michel ile ülkesinin çevresindeki durumu görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile Ukrayna çevresindeki güncel durumu telefonda görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile Ukrayna çevresindeki güncel durumu telefonda görüştü.

Zelenskiy, Twitter'dan Michel ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, AB'nin ülkesine sürekli desteği için teşekkür eden Zelenskiy, görüşmede, Ukrayna'nın çevresindeki güncel durumu ve gerginliğin düşürülmesi için tüm formatlardaki çabaları ele aldıklarını aktardı.

Vladimir Zelenskiy, barışın tesisi için diplomatik çabaları sürdürdüklerini ve her alanda iş birliğine devam ettiklerini belirtti.

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Avrupa Birliği, Charles Michel, AB Konseyi, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zelenskiy, AB Konseyi Başkanı Michel ile ülkesinin çevresindeki durumu görüştü - Son Dakika


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