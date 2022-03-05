Zelenskiy, ABD Kongresinden daha fazla savunma desteği ve uçak talep etti - Son Dakika
Üye Girişi

Zelenskiy, ABD Kongresinden daha fazla savunma desteği ve uçak talep etti

05.03.2022 20:26
Zelenskiy, ABD Kongresinden daha fazla savunma desteği ve uçak talep etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ABD Kongre üyelerinden ülkesine daha fazla savunma desteği ve uçak talep ettiği bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ABD Kongre üyelerinden ülkesine daha fazla savunma desteği ve uçak talep ettiği bildirildi.

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, Zelenskiy'nin video konferans yoluyla ABD'li senatörler ve Temsilciler Meclisi üyeleriyle görüştüğünü açıkladı.

Schumer'in Amerikan medyasına yaptığı açıklamaya göre, Zelenskiy görüşmede ülkesinin Rusya'ya karşı savunmasını güçlendirebilmek için şiddetle uçağa ihtiyacı olduğunu ve bu konuda ABD'nin yardım etmesini beklediklerini söyledi.

Toplam 280'den fazla senato ve meclis üyesinin görüşmeye katıldığını bildiren Schumer, "Bu uçaklara (Ukrayna'nın) ihtiyacı had safhada. Ben de yönetimin bunları sağlaması için elimden geleni yapacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Schumer, Kongrenin Ukrayna'ya insani ve savunma yardımı anlamında 10 milyar dolarlık pakete onay vereceğini ve Ukrayna halkını desteklemeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.

ABD yönetimi Ukrayna'ya destek amacıyla 10 milyar dolarlık bir paket için Kongreye başvurmuş, kısa süre önce de 350 milyon dolarlık savunma yardımının Kiev'e gönderilmesini onaylamıştı.

Zelenskiy'nin uçuşa yasak bölge konusundaki talebine ise hem ABD hem de Avrupa ülkeleri, "Rusya ile olası bir savaşa neden olabileceği" gerekçesiyle sıcak bakmadıklarını açıklamıştı.

YORUMLAR
500
Son dakika haber: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 'Zelenskiy, RusyaNATO arasında çatışmayı kışkırtmaya çalışıyor' Son dakika haber: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 'Zelenskiy, RusyaNATO arasında çatışmayı kışkırtmaya çalışıyor' Blinken: 'NATO müttefikleri, ABD ve Polonya arasında hiç olmadığı kadar yoğun iş birliği var' Blinken: 'NATO müttefikleri, ABD ve Polonya arasında hiç olmadığı kadar yoğun iş birliği var'

Tam Gemi Şok Denemeleri, Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zelenskiy, ABD Kongresinden daha fazla savunma desteği ve uçak talep etti - Son Dakika


Son Dakika
20:25 Acun Ilıcalı'nın Hull City'si 9 maçta sadece 2 kez kazandı!
20:17 Rusya-Ukrayna arasında müzakerelerin 3. turu pazartesi günü yapılacak
20:15 Akrep Nalan son yolculuğunda yalnızdı! Sanatçı dostlarından büyük vefasızlık
20:07 Rusya-Ukrayna savaşı zamları tetikliyor! Vatandaş markette stokçulukla karşılaştı
19:48 Türkiye'de 5 Mart günü koronavirüsten 32 bin 389 yeni vaka tespit edildi, 174 kişinin ise vefat ettiği öğrenildi
19:44 Konya-Galatasaray maçında Gomis kendi yaptığı harekete şaştı kaldı! Bir anda topu eline aldı
19:37 Domenec Torrent, kadro tercihiyle ilgili konuştu: Hayatımda ilk kez görüyorum
18:59 Galatasaray-Konyaspor maçı başladı!
18:31 Komadayken fişi çekilen kadın tekrar canlandı!
18:19 Muleka göz kamaştırıyor! Kasımpaşa'nın İzmir'de yüzü güldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 20:33:47. #1.11#
SON DAKİKA: Zelenskiy, ABD Kongresinden daha fazla savunma desteği ve uçak talep etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement