Zelenskiy, ABD televizyonunda Putin ile müzakereye hazır olduğunu belirtti Açıklaması - Son Dakika
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Zelenskiy, ABD televizyonunda Putin ile müzakereye hazır olduğunu belirtti Açıklaması

20.03.2022 17:35
Zelenskiy, ABD televizyonunda Putin ile müzakereye hazır olduğunu belirtti Açıklaması

NEW Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Putin ile görüşme imkanına sahip olmak için herhangi bir formatı, herhangi bir şansı kullanmamız gerektiğini düşünüyorum ancak bu girişimler başarısız olursa bu bir üçüncü dünya savaşının başladığı anlamına gelir." dedi.

NEW Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Putin ile görüşme imkanına sahip olmak için herhangi bir formatı, herhangi bir şansı kullanmamız gerektiğini düşünüyorum ancak bu girişimler başarısız olursa bu bir üçüncü dünya savaşının başladığı anlamına gelir." dedi.

ABD haber kanalı CNN'e konuşan Zelenskiy, Putin'i kastederek, "Onunla müzakereye hazırım. Son iki yıldır hazırdım. Müzakereler olmadan bu savaşı bitiremeyeceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

"Bu savaşı durdurmak için sadece yüzde 1 bile şansımız varsa bence bu şansı kullanmamız gerekiyor." ifadesini kullanan Zelenskiy, her gün sahada masum insanların hayatını kaybetmeye devam ettiğini vurguladı.

Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Rus güçleri bizi yok etmeye, öldürmeye geldi. Rusya'ya karşı güçlü bir karşılık vererek halkımızın ve ordumuzun onurunu gösterebiliriz ama ne yazık ki onurumuz canları kurtaramayacak. Dolayısıyla Putin ile görüşme imkanına sahip olmak için herhangi bir formatı, herhangi bir şansı kullanmamız gerektiğini düşünüyorum ancak bu girişimler başarısız olursa bu bir üçüncü dünya savaşının başladığı anlamına gelir."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zelenskiy, ABD televizyonunda Putin ile müzakereye hazır olduğunu belirtti Açıklaması - Son Dakika


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