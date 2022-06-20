Zelenskiy, Afrika Birliğine hitap edecek - Son Dakika
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Zelenskiy, Afrika Birliğine hitap edecek

20.06.2022 03:28
Zelenskiy, Afrika Birliğine hitap edecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Afrika Birliğine (AfB) hitap edecek.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Afrika Birliğine (AfB) hitap edecek.

Afrika basınında çıkan haberlerde, Zelenskiy'nin, bugün videokonferans yöntemiyle Ukrayna'nın başkenti Kiev'den AfB'ye akredite Afrikalı Büyükelçilere hitap edeceği belirtildi.

Zelenskiy, AfB'ye hitap etmek istediğini, ilk kez 13 Nisan'da AfB Dönem Başkanı ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall aracılığıyla kamuoyuyla paylaşmıştı.

AfB Dönem Başkanı Sall, 3 Haziran'da Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüştü.

Ukrayna'ya da gideceğini belirten Sall'in Ukrayna tarafının görüşme talebine karşın ilk olarak Rusya'yı ziyaret etmesi ise dikkati çekmişti.

Gübre ve buğday ihtiyacı kritik noktada

Afrika ülkelerinin büyük bir kısmı, buğday ve gübre ithalatının büyük bir kısmını Rusya ve Ukrayna'dan yapıyor.

Bu nedenle, Rusya-Ukrayna savaşı uzadıkça Karadeniz'e binlerce kilometre uzaklıktaki Afrika'da olası bir gıda krizi de giderek yaklaşıyor.

AfB Dönem Başkanı Sall, geçen hafta Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde düzenlenen Africa CEO Forum'da yaptığı konuşmada, kıtanın büyük bir kısmında yağış mevsiminin başladığını ve süreçte gübre bulamazlarsa ciddi bir gıda krizine sürükleneceklerini söylemişti.

Her 2 ülkeden ithalat yolunun açılması için çabalayan Sall, aynı zamanda Avrupa Birliği'ni de Rus bankalarını SWIFT sisteminden çıkardığı için eleştiriyor.

Sall, Rusya'dan ithalat yapma şansları dahi olsa SWIFT sistemi olmadan ödeme yapamayacaklarını, böylece ürüne de ulaşamayacaklarını söylüyor.

Bazı Afrika ülkelerinin buğdayı tamamen Rusya ve Ukrayna'ya bağlı

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansının (UNCTAD) yayımladığı rapora göre, 2018-2020'de Rusya'dan 3,7 milyar dolarlık, Ukrayna'dan ise 1,4 milyar dolarlık buğday ithal eden Afrika ülkeleri toplam ithalatının yüzde 44'ünü bu iki ülkeden gerçekleştirdi.

Halihazırda 25 ülke, ithal ettiği buğdayın üçte birinden fazlasını Rusya ve Ukrayna'dan karşılarken bazı ülkelerde bağımlılık oranı yüzde 90'ının üzerine çıkıyor.

Somali ve Benin buğday ithalatının yaklaşık yüzde 100'ünü bu ülkelerden yaparken Mısır'da bu oran yüzde 80'in üzerinde bulunuyor.

Benin, Tanzanya, Sudan, Madagaskar, Kongo, Ruanda ve Senegal gibi 16 ülke ise ithalatın yüzde 50'den fazlasını bu iki ülkeden gerçekleştiriyor.

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Kaynak: AA

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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