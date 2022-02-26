Zelenskiy, Aliyev'e insani yardımları için teşekkür etti - Son Dakika
Üye Girişi

Zelenskiy, Aliyev'e insani yardımları için teşekkür etti

26.02.2022 19:12
Zelenskiy, Aliyev'e insani yardımları için teşekkür etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesinde, ülkesine sağlanan insani yardım ve ilaç için teşekkür etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesinde, ülkesine sağlanan insani yardım ve ilaç için teşekkür etti.

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, uluslararası partnerlerle görüşmeye devam ettiğini belirtti.

Aliyev ile telefonda görüştüğünü bildiren Zelenskiy, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'na insani yardım ve ilaçlar için müteşekkir olduklarını söylediğini aktardı.

Zelenskiy ayrıca Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile de telefonda görüştüğünü kaydederek, Ukrayna'ya savunma alanında destek konusunda aldıkları karar için teşekkür etti.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... Zelenskiy, Hindistan Başbakanı Modi ile görüştü Son dakika haberleri... Zelenskiy, Hindistan Başbakanı Modi ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

Vladimir Zelenskiy, İlham Aliyev, Ukrayna, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zelenskiy, Aliyev'e insani yardımları için teşekkür etti - Son Dakika


Son Dakika
19:01 Beşiktaş-Sivas maçı başladı!
19:01 Çeçen lideri Kadirov'un 22 bin liralık botları dikkat çekti!
18:37 Volkan Demirel, Emre Belözoğlu'nun serisini tamamladı
18:16 Avrupa'nın birçok ülkesi Rus uçaklarına hava sahasını kapattı
18:10 Hakan Çalhanoğlu, Ronaldo'yla takım arkadaşı oluyor
18:04 Dünya savaşı konuşuyor! Messi eşinin doğum gününü bikinili fotoğraflarıyla kutluyor
17:56 Canlı yayında evi bombalandı! Gazeteci kadın şoke oldu
17:45 Cübbeli Ahmet Hoca: HDP'nin oy oranının yüzde 1'e 2'ye düşmesi lazım
17:35 Tankları elleriyle durdurmaya çalıştılar! Ukrayna halkının bu görüntüleri gündem oldu
17:02 UEFA Asbaşkanı Boniek: Rus takımlarının Avrupa futbolundan ihraç edilmesi gerekiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 19:18:55. #1.12#
SON DAKİKA: Zelenskiy, Aliyev'e insani yardımları için teşekkür etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement