Zelenskiy: "Aliyev ve Erdoğan, Rusya ile müzakere konusunda aracı olabileceklerini teklif etti" - Son Dakika
Üye Girişi

Zelenskiy: "Aliyev ve Erdoğan, Rusya ile müzakere konusunda aracı olabileceklerini teklif etti"

26.02.2022 21:51
Zelenskiy: "Aliyev ve Erdoğan, Rusya ile müzakere konusunda aracı olabileceklerini teklif etti"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Aliyev ve Erdoğan, Rusya ile müzakere konusunda aracı olabileceklerini teklif etti" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Aliyev ve Erdoğan, Rusya ile müzakere konusunda aracı olabileceklerini teklif etti" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın ardından sürekli olarak sosyal medya hesabından son durumu paylaşan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye ve Azerbaycan'dan da arabuluculuk teklifi geldiğini açıkladı. Zelenskiy, "Aliyev ve Erdoğan, Rusya ile müzakere konusunda aracı olabileceklerini teklif etti." ifadelerini kullandı.

(Bekir Keskin/İHA)

YORUMLAR
500
Zelenskiy: 'Erdoğan ve Aliyev, Rusya ile müzakerelerin başlaması için yardımcı olacaklarını söyledi' Zelenskiy: 'Erdoğan ve Aliyev, Rusya ile müzakerelerin başlaması için yardımcı olacaklarını söyledi' Ukrayna lideri Zelenskiy açıkladı: Aliyev ve Erdoğan müzakereleri organize etmeyi teklif etti Ukrayna lideri Zelenskiy açıkladı: Aliyev ve Erdoğan müzakereleri organize etmeyi teklif etti

Vladimir Zelenskiy, Müzakere, Ukrayna, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zelenskiy: 'Aliyev ve Erdoğan, Rusya ile müzakere konusunda aracı olabileceklerini teklif etti' - Son Dakika


Son Dakika
21:50 Milli futbolcumuz Enes Ünal vurdu ve gol oldu! La Liga'da 13 kez fileleri doldurdu
21:26 8 maçtır yenilmeyen Beşiktaş, Sivas karşısında da yenilmiyor!
21:17 Son Dakika: Almanya'dan Ukrayna'ya 1000 tanksavar ve 500 Stinger füzesi desteği geldi!
21:15 Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'nin talihi döndü!
21:08 Ukrayna lideri Zelenskiy açıkladı: Aliyev ve Erdoğan müzakereleri organize etmeyi teklif etti
20:41 Gazeteci Çetiner Çetin hakkında yapılan iddialara yanıt verdi: Arkamdaki park Maçka Parkı değil, Ukrayna'dayım
20:34 Rusya ne kadar kayıp veriyor? Rusya devlet ajansı TASS açıkladı
20:24 Fenerbahçe taraftarları "Savaşa hayır" sloganları attı!
19:51 Ukrayna'da Türk futbolcunun çağrısı gündem oldu: Lütfen beni buradan çıkarın, Ruslar çok yakında
19:49 26 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 221 kişi vefat etti, 61 bin 764 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 22:18:24. #1.11#
SON DAKİKA: Zelenskiy: "Aliyev ve Erdoğan, Rusya ile müzakere konusunda aracı olabileceklerini teklif etti" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement