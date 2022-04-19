Zelenskiy: "Artık Rusya uzun süredir hazırlandığı Donbas için savaşa başladı diyebiliriz" - Son Dakika
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Zelenskiy: "Artık Rusya uzun süredir hazırlandığı Donbas için savaşa başladı diyebiliriz"

19.04.2022 08:52

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin konuşmasıKİEV (AA) – Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Artık Rus birliklerinin uzun süredir hazırlandıkları Donbas için savaşa başladığını söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin konuşması

KİEV (AA) – Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Artık Rus birliklerinin uzun süredir hazırlandıkları Donbas için savaşa başladığını söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, yayımladığı video mesajında, Rus ordusunun Donbas'ta taarruza başladığını, ne kadar Rus askeri sevk edilirse edilsin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bölgeyi ve devleti savunacağını belirtti.

Zelenskiy, "Artık Rus birliklerinin uzun süredir hazırlandıkları Donbas için savaşa başladığını söyleyebiliriz. Artık Rus ordusunun önemli bir kısmı bu taarruza odaklanmış durumda. Oraya ne kadar Rus askeri sevk edilirse edilsin, savaşacağız. Kendimizi savunacağız. Bunu her gün yapacağız. Ukrayna'ya ait hiçbir şeyden vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.

-" Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırıları stratejik saçmalık"

Rus ordusunun Ukrayna'ya karşı füze saldırılarını azaltmadığını ve bu füze saldırılarının savaşın durumunu değiştirmediğini kaydeden Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırılarının stratejik saçmalık olduğunu ve bunun Rusya'nın kendi kendini silahsızlandırmasına yol açacağını savundu.

Zelenskiy, Rusya'nın sabah saatlerinde Lviv, Dnipropetrovsk ve Ukrayna'nın diğer şehirlerine düzenlediği füze saldırısının Ukrayna'nın, tüm dünyanın ve tarihin Rusya'dan Ukrayna'ya saldırmasından çok daha fazlasını alacağı anlamına geldiğini dile getirdi.

"Savaş sonrası ekonominin kalkındırılmasına yönelik kapsamlı bir plan geliştiriyoruz"

Zelenskiy ayrıca, savaş sonrası ülke ekonomisinin gelişimine ilişkin net bir anlayışın geliştirilmesi gerektiğini kaydederek, "Elbette küçük ve orta ölçekli işletmelere vergiler ve idari koşullar açısından en rahat ve özgür ortam sağlanmalıdır" şeklinde konuştu.

Dijitalleşme, güvenlik, savunma potansiyelinin yeni bir seviyeye çıkarılmasının en önemli önceliklerinden olduğunu, ayrıca yargı, yolsuzlukla mücadele ve diğer önemli reformların da tamamlanmasının önemini vurgulayan Zelenskiy, tüm bunların, "savaştan sonra bir yıl içinde, beş yıl içinde, on yıl içinde, yirmi yıl içinde Ukrayna'nın nasıl olacağına dair bir vizyon için çalışması" gerektiğini belirtti.

Zelenskiy, "Savaş bittiğinde tam olarak hazır olmamız için ayrıntılı bir şekilde çalışmak gerekiyor. Yıkılanların restorasyonunu, devlet yapılarının modernizasyonunu ve Ukrayna'nın gelişiminin maksimum hızlandırılmasını sağlayan kapsamlı bir plan geliştiriyoruz" ifadesini kullandı.

Zelenskiy: Artık Rusya uzun süredir hazırlandığı Donbas için savaşa başladı diyebiliriz
Zelenskiy: Artık Rusya uzun süredir hazırlandığı Donbas için savaşa başladı diyebiliriz
Zelenskiy: Artık Rusya uzun süredir hazırlandığı Donbas için savaşa başladı diyebiliriz
Zelenskiy: Artık Rusya uzun süredir hazırlandığı Donbas için savaşa başladı diyebiliriz

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Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Donbas, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zelenskiy: 'Artık Rusya uzun süredir hazırlandığı Donbas için savaşa başladı diyebiliriz' - Son Dakika


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