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Zelenskiy: "Askeri-mali iş birliği anlaşması sayesinde Ukrayna ordusu Türk ortaklarından yardım...
7 saat önce
Zelenskiy: "Askeri-mali iş birliği anlaşması sayesinde Ukrayna ordusu Türk ortaklarından yardım alacak.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:08 Kaynak: AA
Zelenskiy: "Askeri-mali iş birliği anlaşması sayesinde Ukrayna ordusu Türk ortaklarından yardım alacak. Bunun için minnettarız."
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