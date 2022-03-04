Zelenskiy: "Avrupa halkına şunu söylemek istiyorum, sessiz kalmayın" (2) - Son Dakika
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Zelenskiy: "Avrupa halkına şunu söylemek istiyorum, sessiz kalmayın" (2)

04.03.2022 22:05

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Tiflis, Paris, Lyon, Bratislava, Frankfurt, Vilnius ve Prag kentlerinde yapılan Ukrayna'ya destek mitinglerine video konferans yöntemiyle hitap etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Tiflis, Paris, Lyon, Bratislava, Frankfurt, Vilnius ve Prag kentlerinde yapılan Ukrayna'ya destek mitinglerine video konferans yöntemiyle hitap etti.

7 kentte meydanlarda Ukrayna'yı desteklemek için toplanan göstericilere dev ekranlardan seslenen Ukrayna Devlet Başkanı, Rusya-Ukrayna savaşında ülkesinden hayatını kaybedenlerini rahmet ve saygıyla andıklarını söyledi.

Avrupa toplumuna Ukrayna'ya destek vermeye çağrısında bulunan Zelenskiy, "Avrupa halkına şunu söylemek istiyorum; sessiz kalmayın. Sokaklara çıkıp Ukrayna'yı desteklemenizi, çabalarımızı ve mücadelemizi desteklemenizi istiyorum." ifadesini kullandı.

Bugün Ukrayna'nın "ayakta" durabilmesinin Avrupa için son derece büyük önem taşıdığını vurgulayan Zelenskiy, şöyle devam etti:

"Çünkü Ukrayna, kendi ayakları üzerinde durmazsa Avrupa da ayakta duramaz. Biz düşersek, siz de düşersiniz. Bu yüzden lütfen sessiz kalmayın, buna göz yummayın. Ukrayna'yı desteklemek için dışarıya çıkın ve eğer kazanırsak, eminim ki kazanacağız, bu tüm demokratik dünyanın zaferi olacak, özgürlüğümüzün zaferi olacak, ışığın karanlığa, özgürlüğün köleliğe karşı zaferi olacak. ve eğer kazanırsak, biz de Avrupa kadar müreffeh olacağız ve Avrupa, bu şanlı zaferle daha da huzurlu olacak."

"Dost ülkemizin yanında durmak Gürcü ulusunun onurudur"

Zelenskiy'nin ardından Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili de Tiflis'te Ukrayna'yı desteklemek için toplananlara video konferans yoluyla konuştu.

Bugün Gürcü halkın, dost ve kardeş Ukrayna halkının yanında olduğunu belirten Zurabişvili, "Dost ülkemizin yanında, özgürlük, bağımsızlık ve bir Avrupa geleceği için savaştığı anda durmak kültürümüzün, geleneğimizin ve Gürcü ulusunun onurudur. Başkan Zelenskiy'e desteğimi, desteğinizi buradan iletmek istiyorum. Sizler, bugün Gürcistan'ın itibarını temsil eden insanlarsınız." ifadesini kullandı.

Tiflis'teki gösteriye binlerce kişi katıldı

Tiflis'te gece saatlerde Parlamento binasının önünde toplanan binlerce gösterici "Yaşasın Ukrayna", "Yaşasın Ukrayna Kahramanları" sloganlar atarak Rusya'ya tepki gösterdi.

Gürcistan ile Ukrayna bayrakları, Ukrayna bayrağının renklerinden oluşan çeşitli sembolleri ve pankartları taşıyan göstericiler dakikalarca Zelenskiy ve Zurabişvili'yi alkışladı.

Göstericiler, Zelenskiy'nin konuşmasını soğuk havada yaklaşık 2 saat bekledi.

Başkent Tiflis ve Gürcistan'ın diğer kentlerinde Ukrayna'ya destek gösterileri 9 gündür sürüyor.

Zelenskiy: Avrupa halkına şunu söylemek istiyorum, sessiz kalmayın (2)
Zelenskiy: Avrupa halkına şunu söylemek istiyorum, sessiz kalmayın (2)
Zelenskiy: Avrupa halkına şunu söylemek istiyorum, sessiz kalmayın (2)

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Vladimir Zelenskiy, Frankfurt, Ukrayna, Paris, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zelenskiy: 'Avrupa halkına şunu söylemek istiyorum, sessiz kalmayın' (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zelenskiy: "Avrupa halkına şunu söylemek istiyorum, sessiz kalmayın" (2) - Son Dakika
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