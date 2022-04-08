Zelenskiy, Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen'i karşıladı - Son Dakika
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Zelenskiy, Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen'i karşıladı

08.04.2022 19:58

- Zelenskiy, Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen'i karşıladı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın Bucha kentini ziyarete gelen Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ve Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'i ülkenin başkenti...

- Zelenskiy, Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen'i karşıladı

KİEV - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın Bucha kentini ziyarete gelen Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ve Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'i ülkenin başkenti Kiev'de karşıladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına batı ülkelerinin tepkisi sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy başkent Kiev'de Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ve Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'i karşıladı. Ukrayna'nın Bucha kentini ziyareti sonrası Kiev'e gelen von der Leyen ve Borell'in Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.

Zelenskiy, Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen'i karşıladı
Zelenskiy, Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen'i karşıladı
Zelenskiy, Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen'i karşıladı

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Ursula von der Leyen, Vladimir Zelenskiy, Avrupa Komisyonu, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zelenskiy, Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen'i karşıladı - Son Dakika


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