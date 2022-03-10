Zelenskiy: "Avrupalılar, Rusya'ya müzakere masasına oturması için baskı yapmalılar" - Son Dakika
Üye Girişi

Zelenskiy: "Avrupalılar, Rusya'ya müzakere masasına oturması için baskı yapmalılar"

10.03.2022 01:47

- Zelenskiy: "Avrupalılar, Rusya'ya müzakere masasına oturması için baskı yapmalılar" Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, savaşın durdurulması için Avrupalıların, Rusya'ya müzakere masasına oturması için baskı yapması gerektiğini söyledi.

- Zelenskiy: "Avrupalılar, Rusya'ya müzakere masasına oturması için baskı yapmalılar"

KİEV - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, savaşın durdurulması için Avrupalıların, Rusya'ya müzakere masasına oturması için baskı yapması gerektiğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine saldırılarının 14. gecesinde yeni mesajlar verdi. Bugün Mariupol'de Rus roketlerinin hastaneyi hedef almasını hatırlatan Zelenskiy, "Ukrayna 14 gündür düşmana direniyor. Bugün saldırganlar Mariupol'da bir doğum hastanesine ateş açtı. Şu anda 17 kişinin yaralandığı biliniyor. Binadaki bloklar halen kaldırılmaktadır. İşgalcilerin Mariupol ile yaptığı her şey vahşetin ötesinde. Avrupalılar! Ukraynalılar! Mariupol sakinleri! Bugün, işgalcilerin topraklarımıza getirdiği tüm kötülükleri yansıtan Rusya'daki bu savaş suçunu kınamak için birlik olmalıyız" dedi.

Savaşın durması için Avrupa'nın Rusya'ya müzakere masasına oturmasına yönelik baskı yapması gerektiğini savunan Zelenskiy, "Avrupalılar! Ukraynalılara neler olduğunu görmediğini söyleyemezsin. Mariupol'a ne oldu? Avrupalılar Rusya'ya yönelik yaptırımları sıkılaştırmalı ki artık bu soykırımı sürdürme fırsatına sahip olmasın. Avrupalılar, müzakere masasına oturması ve bu acımasız savaşı sona erdirmesi için Rusya'ya baskı yapmalıdır. Hava sahasını kapatmaları için batılı liderleri cesaretlendirmeliyiz ki işgalin ilk gününde yapması gereken şeyi şimdi yapmaları için" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy açıklamalarının sonunda 3 insani koridordan toplamda 35 kişinin tahliye edildiğini yarın 6 insani koridordan tahliyelere devam edileceğini aktardı.

YORUMLAR
500
Zelenskiy ile Al Sani telefonda Ukrayna'daki gelişmeleri görüştü Zelenskiy ile Al Sani telefonda Ukrayna'daki gelişmeleri görüştü Zelenskiy: 'Bu savaşa yalnızca Putin ile doğrudan görüşmeler son verebilir' Zelenskiy: 'Bu savaşa yalnızca Putin ile doğrudan görüşmeler son verebilir'

Vladimir Zelenskiy, Müzakere, Ukrayna, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zelenskiy: 'Avrupalılar, Rusya'ya müzakere masasına oturması için baskı yapmalılar' - Son Dakika


Son Dakika
01:05 Ayrılmak istedi, nişanlısı tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü! Annesi ise kızını korumak isterken ağır yaralandı
01:00 Manchester City, Sporting'le berabere kaldı! Yarı finali garantiledi
00:34 AFAD 37 il için alarm verdi! Gerekmedikçe dışarı çıkmayın
00:32 Hayranları merakla bekliyor! Necati Şaşmaz yazdı, Muazzez Ersoy okuyacak
00:28 İsrailli askerler, Kudüslü genci öldüresiye dövdü! O anlar kameraya yansıdı
00:22 Avrupa Ligi'nde kazanma olasılıkları belli oldu! Galatasaray'a verilen oranla hiç şans tanımadılar
00:00 Kar yağışı başladı! Tır ve kamyonların İstanbul'a girişi yasaklandı
23:28 Ertem Şener yıllar sonra sahalara döndü! Real Madrid-PSG karşılaşmasına damga vurdu
23:22 Akaryakıt zamları geri çekildi, iki kurum birbirine girdi! EPGİS sert açıklamalara yer verdi
22:53 Bu iddia çok konuşulur! Liste dışı kalmayan hakemlere şartlar ne olursa olsun maç verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 02:12:57. #1.13#
SON DAKİKA: Zelenskiy: "Avrupalılar, Rusya'ya müzakere masasına oturması için baskı yapmalılar" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement