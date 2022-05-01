Zelenskiy: "Azovstal'dan sivillerin tahliyesi başladı" - Son Dakika
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Zelenskiy: "Azovstal'dan sivillerin tahliyesi başladı"

01.05.2022 19:42
Zelenskiy: "Azovstal'dan sivillerin tahliyesi başladı"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Mariupol'daki Azovstal tesisinden sivillerin tahliyesine başlandığını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Mariupol'daki Azovstal tesisinden sivillerin tahliyesine başlandığını bildirdi.

Zelenskiy, yaptığı açıklamada, Mariupol'daki Azovstal fabrikası tesislerinden yaklaşık 100 kişilik ilk grubun Ukrayna'nın kontrolündeki bölgeye doğru yola çıktığını belirtti.

Zelenskiy, "Azovstal'dan sivillerin tahliyesi başladı. Yaklaşık 100 kişilik ilk grup (Ukrayna'nın) kontrol ettiği bölgeye gidiyor. Onlarla yarın Zaporijya'da buluşacağız. Ekibimiz şu anda BM temsilcileriyle birlikte tesisteki diğer vatandaşların tahliyesi için çalışıyor." ifadesini kullandı.

Ukraynalı müzakereci ve Halkın Hizmetkarı Partisi Başkanı David Arakhamia da savaşın başlamasından bu yana en zor tahliye operasyonunun bugün gerçekleştirildiğini kaydederek, Azovstal'dan tahliye edilenlerin arasında kadın, çocuk ve yaşlıların olduğunu aktardı.

Sivillerin Azovstal'dan kısmi tahliyesinin başarılı olduğunu kaydeden Arakhamia, "Çocuklar, kadınlar, yaşlılar da dahil olmak üzere 100'den fazla Ukraynalı nihayet güvende." dedi.???????

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Vladimir Zelenskiy, Mariupol, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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