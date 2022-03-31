Zelenskiy Belçika parlamentosuna hitap etti: "Barış elmastan daha değerli" - Son Dakika
Üye Girişi

Zelenskiy Belçika parlamentosuna hitap etti: "Barış elmastan daha değerli"

31.03.2022 22:31

- Zelenskiy Belçika parlamentosuna hitap etti: "Barış elmastan daha değerli" Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Belçika parlamentosuna yaptığı hitabında, "Rusya elmaslarının en değerlileri Anvers'te satılıyor.

- Zelenskiy Belçika parlamentosuna hitap etti: "Barış elmastan daha değerli"

BRÜKSEL - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Belçika parlamentosuna yaptığı hitabında, "Rusya elmaslarının en değerlileri Anvers'te satılıyor. Rus gemilerinin bu limandaki gelirleri de büyük. Barış elmastan daha değerlidir" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Avrupa ülkelerinin parlamentolarına hitap etmeye devam ediyor. Belçika parlamentosunda düzenlenen özel oturumda konuşan Zelenskiy, Belçika'ya verdiği destekten ötürü teşekkür etti. Zelenskiy Ukrayna'nın hava sahasının uçuşa kapatılmasını ve ülkesinin Avrupa Birliği üyesi yapılmasını istedi.

"Barış elmastan daha değerli"

Belçika meclisine hitaben yaptığı konuşmada Rusya ile Belçika arasındaki Elmas ticaretine vurgu yapan Zelenskiy, "Ukraynalı savaşçılar Avrupa'nın güvenliği için de savaşıyorlar. Avrupa'yı bölmek isteyen bir tiranlıkla savaşıyoruz. Önemli özgürlükleri yıkmak isteyenlerle. Rusya elmaslarının en değerlileri Anvers'te satılıyor. Rus gemilerinin Bu limandaki gelirleri de büyük. Barış elmastan daha değerlidir" ifadelerini kullandı.

Belçikalı milletvekillerinin ayakta alkışladığı Zelenskiy'nin taleplerine diplomatik bir dille cevap veren Başbakan Alexander de Croo, "Ukrayna hava sahasını kapatmak demek uçan Rus uçaklarını vurmak demek olacak. Bu durumda Avrupa toptan bir savaşa girmiş olur ve yıkım çok daha büyür" şeklinde konuştu.

Oturumdan sonra basına konuşan Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes Belçika'nın Ukrayna'ya daha fazla silah göndereceğini ve desteğinin devam edeceğini söyledi.

YORUMLAR
500
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Hollanda Parlamentosuna seslendi Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Hollanda Parlamentosuna seslendi Hollanda gazetesi Türk diplomasisine dikkat çekti: Ukrayna'da barış sağlanırsa, Erdoğan Nobel Barış Ödülü'nü hak eder Hollanda gazetesi Türk diplomasisine dikkat çekti: Ukrayna'da barış sağlanırsa, Erdoğan Nobel Barış Ödülü'nü hak eder

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zelenskiy Belçika parlamentosuna hitap etti: 'Barış elmastan daha değerli' - Son Dakika


Son Dakika
22:41 Türkiye'yi gururlandırdı! Yasemin Adar Yiğit, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5. kez şampiyon oldu
22:18 ABD yönetimi tarihte bir ilke imza attı: Günde 1 milyon varil petrolü serbest bırakıyoruz
22:15 Eşref Hamamcıoğlu başkanlığa yeniden aday oldu! Galatasaray taraftarı merakla sonucu bekliyor
21:42 Erbakan polemiğiyle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Karamollaoğlu'ndan yanıt
21:37 Ali Koç, Löw ile görüşüldüğünü doğruladı! Taraftarlar sevinçten havalara uçtu
21:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski görüştü! İstanbul'daki müzakereler ön plandaydı
20:59 Seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesini de içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
20:46 Fenerbahçe bütün ipleri kopardı! Ozan Tufan'ın yeni sezonda Beşiktaş'a gideceği konuşuluyor
20:32 Uzmanlar kalp hastaları ve nefes darlığı çeken vatandaşları uyardı! Çöl tozu geliyor
20:28 Galatasaray'da sular durulmuyor! Kamuoyuyla paylaşılan rapordaki Fatih Terim detayına ilk tepki geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 22:58:19. #1.13#
SON DAKİKA: Zelenskiy Belçika parlamentosuna hitap etti: "Barış elmastan daha değerli" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement