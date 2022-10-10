Zelenskiy, Biden ile hava savunma sistemini görüştü - Son Dakika
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Zelenskiy, Biden ile hava savunma sistemini görüştü

10.10.2022 22:46
Zelenskiy, Biden ile hava savunma sistemini görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ABD Devlet Başkanı Joe Biden ile telefonda yaptığı görüşmede hava savunma sistemleri ele alındı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ABD Devlet Başkanı Joe Biden ile telefonda yaptığı görüşmede hava savunma sistemleri ele alındı.

Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından yaptığı yazılı açıklamada, Biden ile yararlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Görüşmenin ana gündem maddesinin hava savunma sistemi olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Şu anda bu, savunma iş birliğimizde 1 numaralı önceliktir." ifadesini kullandı.

Rus güçleri, bugün başkent Kiev dahil Ukrayna'nın birçok bölgesinde çok sayıda füze ve roket saldırısı düzenlemişti.

Zelenskiy, geçen ay CBS News'e verdiği röportajda, ABD'nin verdiği Ulusal Gelişmiş Karadan Havaya Füze Sisteminin (NASAMS) kendilerine ulaştığını söylemişti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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