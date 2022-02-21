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Zelenskiy, Biden ile son gelişmeleri ele aldı - Son Dakika

Zelenskiy, Biden ile son gelişmeleri ele aldı

21.02.2022 23:23
Zelenskiy, Biden ile son gelişmeleri ele aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü.

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Biden ile son saatlerde yaşanan gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile de görüşmeyi planladığını aktaran Zelenskiy, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısına başladıklarını ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zelenskiy, Biden ile son gelişmeleri ele aldı - Son Dakika


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