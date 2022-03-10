Zelenskiy bir günde 60 bini aşkın Ukraynalının güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı - Son Dakika
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Zelenskiy bir günde 60 bini aşkın Ukraynalının güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı

10.03.2022 17:03
Zelenskiy bir günde 60 bini aşkın Ukraynalının güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bir günde Rus ordusuyla savaşın devam ettiği şehirlerdeki 60 binden fazla vatandaşın güvenli bölgelere tahliye edildiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bir günde Rus ordusuyla savaşın devam ettiği şehirlerdeki 60 binden fazla vatandaşın güvenli bölgelere tahliye edildiğini belirtti.

Zelenskiy, yayınladığı video mesajında "Dün, ülkenin özgür topraklarına götürülebilen kişiler hakkında saatlik güncel bilgiler alındı. Toplamda, dün ve gece boyunca 60 binden fazla vatandaşımız kurtarılmıştır." dedi.

Bugün de Mariupol, Volnovaha, İzyum, Sumi Kiev bölgesindeki siviller için insani koridorları oluşturulacağını belirten Zelenskiy, bunun için otobüsler ile yiyecek, su ve ilaç taşıyan kamyonların yola çıktığını sözlerine ekledi.???????

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Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zelenskiy bir günde 60 bini aşkın Ukraynalının güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zelenskiy bir günde 60 bini aşkın Ukraynalının güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı - Son Dakika
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