Zelenskiy: "Biz hepimiz buradayız, bağımsızlığımızı ve devletimizi koruyoruz" - Son Dakika

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, hükümet yetkilileriyle beraber video yayınlayarak, "Biz hepimiz buradayız. Bağımsızlığımızı ve devletimizi koruyoruz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik devam eden saldırılarının ortasında sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Devlet Başkanı Zelenskiy konuşmasında, "Herkese iyi akşamlar. Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı burada, Başbakan Şmigal burada, Devlet Başkanlığı Başdanışmanı burada, Devlet Başkanı da burada. Biz hepimiz buradayız. Askerlerimiz burada. Bağımsızlığımızı ve devletimizi koruyoruz. Böylede devam edeceğiz. Yaşasın koruyucularımız, yaşasın Ukrayna" ifadelerini kullandı.

(Bekir Keskin/ İHA)