Zelenskiy: "Biz hepimiz buradayız, bağımsızlığımızı ve devletimizi koruyoruz" - Son Dakika
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Zelenskiy: "Biz hepimiz buradayız, bağımsızlığımızı ve devletimizi koruyoruz"

25.02.2022 20:39

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, hükümet yetkilileriyle beraber video yayınlayarak, "Biz hepimiz buradayız. Bağımsızlığımızı ve devletimizi koruyoruz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, hükümet yetkilileriyle beraber video yayınlayarak, "Biz hepimiz buradayız. Bağımsızlığımızı ve devletimizi koruyoruz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik devam eden saldırılarının ortasında sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Devlet Başkanı Zelenskiy konuşmasında, "Herkese iyi akşamlar. Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı burada, Başbakan Şmigal burada, Devlet Başkanlığı Başdanışmanı burada, Devlet Başkanı da burada. Biz hepimiz buradayız. Askerlerimiz burada. Bağımsızlığımızı ve devletimizi koruyoruz. Böylede devam edeceğiz. Yaşasın koruyucularımız, yaşasın Ukrayna" ifadelerini kullandı.

(Bekir Keskin/ İHA)

Zelenskiy: Biz hepimiz buradayız, bağımsızlığımızı ve devletimizi koruyoruz
Zelenskiy: Biz hepimiz buradayız, bağımsızlığımızı ve devletimizi koruyoruz
Zelenskiy: Biz hepimiz buradayız, bağımsızlığımızı ve devletimizi koruyoruz

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Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Hükümet, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zelenskiy: 'Biz hepimiz buradayız, bağımsızlığımızı ve devletimizi koruyoruz' - Son Dakika


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