Zelenskiy: "Biz ve Terörizm Ayrı Dünyalardır" - Son Dakika
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Zelenskiy: "Biz ve Terörizm Ayrı Dünyalardır"

07.03.2022 18:47

- Zelenskiy: "Biz ve terörizm ayrı dünyalardır" Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Biz ve terörizm ayrı dünyalardır" dedi.

- Zelenskiy: "Biz ve terörizm ayrı dünyalardır"

KİEV - Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Biz ve terörizm ayrı dünyalardır" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Rusya'nın ülkesindeki saldırılarına yönelik açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Kendimizi koruyuşumuzun 12. günündeyiz. Biz hiçbir zaman bu savaşı istemedik. Onu bize getirdiler. Öldürmeyi hiçbir zaman hayal etmemiştik. Düşmandan kendimizi korumak zorundayız. Avrupa'da bu 80 yıldır görülmedi. Avrupa'da başka bir ülke daha zarar görecek mi? Bunu dünya liderlerine de söyledim. Avrupa'nın kaderini şu an biz belirliyoruz. Saldırılar devam ettikçe partnerlerimiz Rusya'ya yaptırımlarına da devam ediyor. Rusya'nın gazını, petrolünü almamalı ve teröristlere yardım etmemeliyiz. İnsanlık dışı bu gücün karşısında savaşmalı ve insanlığı korumalıyız. Ukrayna ordusunun başarısı ve uluslararası yaptırımların prensipleri barışın yoludur" ifadelerini kullandı.

"Siviller bombalanıyor"

Sivillere yönelik bombardımanın devam ettiğini belirten Zelenskiy, "Nikolayev şehrinde gece siviller bombalandı. Başka şehirlerde hiçbir askeri unsur olmayan yerler vuruldu ve bu bir terördür. İşgal edilen yerlerde insanlar rehin olarak tutuluyor. Topraklarımıza gelen düşmanın morali bozuk. Sivil yerlerin bombalanması sanki başka bir ülkede oluyor, inanması zor bir durum. Biz her zaman barışı istedik. Hava sahasının kapanması için daha ne kadar insanın ölmesi gerekiyor? Hükümet olarak savaştan sonra Ukrayna'nın yenilenmesinin nasıl yapılacağını planlıyoruz. İmkanı olmayanlar vergiden muaf sayılacak ve bu yardım paketinin içinde olacak. Ukrayna parlamentosu Ukrayna'nın savaştan sonra yenilenmesi için hızlıca çalışacak. Olanlara rağmen hala çalışanlarına maaş ödeyen ve çalışmaya devam edenlere minnettarız" dedi.

"Bizim bayrağımızda kan yok"

Ülkesinin barışçıl ve yeri geldiğinde diğer ülkelere yardım eden bir ülke olduğunu vurgulayan Zelenskiy,"Ülkemizi koruyoruz. Olimpiyatlarda, uzayda bile bulunan bayrağımızı koruyoruz. Bu bayrakla İtalya'ya, Yunanistan'a, İsrail'e, Türkiye'ye, Gürcistan'a, Karadağ'a, Afganistan'a yardım ettik. Diğer ülkelere saldırmadık, yabancı toprakları işgal etmedik, insanları öldürmedik. Biz ve terörizm tamamen ayrı dünyalardır. Bizim bayrağımızda kan yok ve olmayacak. Bu her zaman böyleydi böyle kalacak. Yaşasın Ukrayna" şeklinde konuştu.

Zelenskiy: Biz ve Terörizm Ayrı Dünyalardır
Zelenskiy: Biz ve Terörizm Ayrı Dünyalardır
Zelenskiy: Biz ve Terörizm Ayrı Dünyalardır

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Vladimir Zelenskiy, Terörizm, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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