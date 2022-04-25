Zelenskiy Blinken ve Austin'le görüşmesini değerlendirdi - Son Dakika
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Zelenskiy Blinken ve Austin'le görüşmesini değerlendirdi

25.04.2022 13:25

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Blinken ve Austin'in kritik dönemde gerçekleştirdiği ziyaretin Ukrayna için değerli ve önemli olduğunu kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Blinken ve Austin'in kritik dönemde gerçekleştirdiği ziyaretin Ukrayna için değerli ve önemli olduğunu kaydetti.

Ukrayna'ya yardımları için ABD'ye teşekkür eden Zelenskiy, "Blinken ve Austin'le, Ukrayna'ya yönelik savunma yardımları, mali destekleri ve güvenlik garantilerini ve Rusya'ya karşı yaptırımların güçlendirilmesini görüştük." bilgisini verdi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Aleksey Arestoviç, Feigin Live kanalında gece yaptığı açıklamada, Blinken ve Austin'in Kiev'e geldiğini belirterek, "Bugün Amerikalılar Kiev'de. Evet, Devlet Başkanı (Zelenskiy) ile görüşüyorlar" demişti.

YORUMLAR
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 'Rusya'nın Ukrayna işgali ile kalacağını düşünmüyorum. Moldova'ya kadar koridor açmak istiyorlar' dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 'Rusya'nın Ukrayna işgali ile kalacağını düşünmüyorum. Moldova'ya kadar koridor açmak istiyorlar' dedi.

Vladimir Zelenskiy, Telegram, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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