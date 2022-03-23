Zelenskiy: "Bu hafta G7, NATO ve AB zirvelerinde yeni yaptırımlar için çalışacağız" - Son Dakika
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Zelenskiy: "Bu hafta G7, NATO ve AB zirvelerinde yeni yaptırımlar için çalışacağız"

23.03.2022 09:07
Zelenskiy: "Bu hafta G7, NATO ve AB zirvelerinde yeni yaptırımlar için çalışacağız"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bu hafta gerçekleşecek olan G7, NATO ve Avrupa Birliği (AB) zirvelerinde Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanması için çalışacaklarını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bu hafta gerçekleşecek olan G7, NATO ve Avrupa Birliği (AB) zirvelerinde Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanması için çalışacaklarını duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 28 gündür devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı halka sesleniş konuşmasında, Rusya'nın saldırılarına karşılık kendilerine destek olan ülkeler ile temaslara devam ettiğini kaydetti. Sabah saatlerinde Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Francis ile görüştüğünü belirten Zelenskiy, Papa'ya Ukrayna için çabaları ve duaları için teşekkür ettiğini belirtti. Öğle saatlerinde İtalya meclisinde konuştuğunu hatırlatan Zelenskiy, "İtalya'yı Rusya'ya ve rejimine karşı yaptırımları güçlendirmeye çağırdım" ifadelerini kullandı. Bu hafta için G7, NATO ve Avrupa Birliği (AB) zirvelerinin gerçekleşeceğini hatırlatan Zelenskiy, bu toplantılarda Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar hedeflediklerine de dikkat çekerek, "Bu hafta G7, NATO ve AB zirvelerinde yeni yaptırımlar için çalışacağız" ifadelerin kaydetti. Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova ile AB toplantısının yanı sıra işbirliği ve güvenlik konularını ele aldıklarını aktaran Zelenskiy, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile de önemli bir görüşme yaptığının da altını çizerek, "Bu haftaki NATO ve G7 zirveleri öncesinde pozisyonlarımızı belirlemeye devam ediyoruz. Justin Trudeau bizi destekleyecek" dedi.

"YEMEK YOK, SU YOK, İLAÇ YOK"

Konuşmasında, bugün Ukrayna'daki sivil tahliyelerden ve yaşanan olumsuzluklardan bahseden Zelenskiy, "Bugün itibariyle Mariupol kentinde insanlık dışı koşullarda yaşayan 100 bin kişi var. Yemek yok, su yok, ilaç yok. Sürekli bombardıman altındalar. Bir haftadan fazla bir süredir Mariupol sakinleri için düzenli insani koridorlar açmaya çalışıyoruz. ve ne yazık ki neredeyse tüm girişimlerimiz Rus işgalciler tarafından bombardıman veya kasıtlı terör yoluyla engelleniyor. Bugün, insani yardım hatlarının biri işgalciler tarafından basitçe ele geçirildi. Manguş yolundaki mutabık kalınan yolda yardım ekipleri ve otobüs şoförleri gözaltına alındı. Tüm zorluklara rağmen bugün Mariupol'de 7 bin 266 kişi kurtarıldı. Temsilcilerimiz Kiev, Harkov, Zaporijya ve Luhansk bölgelerinde insani koridorlar üzerinde anlaşmaya çalışıyor. Ukrayna için insani yardım malzemelerine yardım edebilecek ve yardım etmek isteyen herkes için hat oluşturulması. Sadece son iki haftada ülkemize 100 bin tondan fazla insani yardım ulaştı" bilgilerini açıkladı.

(Erhan Altıparmak/ İHA)

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Vladimir Zelenskiy, Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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