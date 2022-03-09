Zelenskiy: "Bu savaşa yalnızca Putin ile doğrudan görüşmeler son verebilir" - Son Dakika
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Zelenskiy: "Bu savaşa yalnızca Putin ile doğrudan görüşmeler son verebilir"

09.03.2022 23:29
Zelenskiy: "Bu savaşa yalnızca Putin ile doğrudan görüşmeler son verebilir"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme talebini yineleyerek, böyle bir durumda savaşın sona ereceğini savundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme talebini yineleyerek, böyle bir durumda savaşın sona ereceğini savundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 14'üncü gününde devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Alman basınına konuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme talebini yineleyen Zelenskiy, "Her müzakere amacımda Rusya ile savaşı bitirmek var ve ben bazı adımlar atmaya hazırım. Uzlaşma elbette olmalı ama bu ülkeme ihanet çizgisinde olmamalı. Ayrıca karşı tarafta buna hazır olmalı. Bu durumdan ancak bu şekilde çıkabiliriz. Ayrıntıları henüz konuşamayız. Başkanlar arasında henüz doğrudan bir temasımız olmadı. Ancak başkanlar düzeyindeki görüşmelerden sonra bu savaşı sonlandırabiliriz" dedi.

Daha önce Rusya'nın öne sürdüğü Donbass'taki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığının tanınması ve Kırım'ın Rus topraklarında görülmesinin kabulü gibi şartlar hakkında konuşan Zelenskiy, "Bunlar benim verebileceğim kararlar değil" ifadelerini kullandı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

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Vladimir Zelenskiy, Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zelenskiy: 'Bu savaşa yalnızca Putin ile doğrudan görüşmeler son verebilir' - Son Dakika


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