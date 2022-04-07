Zelenskiy: "Buça'dan sonra Rus ordusu taktik değiştirdi" - Son Dakika
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Zelenskiy: "Buça'dan sonra Rus ordusu taktik değiştirdi"

07.04.2022 02:27
Zelenskiy: "Buça'dan sonra Rus ordusu taktik değiştirdi"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Buça kentindeki olaydan sonra Rus ordusunun taktik değiştirdiğini ve işgal ettikleri bölgelerde işledikleri suçların kanıtlarını yok etmeye çalıştığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Buça kentindeki olaydan sonra Rus ordusunun taktik değiştirdiğini ve işgal ettikleri bölgelerde işledikleri suçların kanıtlarını yok etmeye çalıştığını söyledi.

Zelenskiy, paylaştığı video mesajında, Buça'da gördüklerinden sonra dünyanın modern Rus devletine yönelik tutumunun değiştiğini belirtti.

Söz konusu olaydan sonra Rus askerlerin işledikleri suçların kanıtlarını yok etmeye çalıştığına işaret eden Zelenskiy, "Buça'dan sonra Rus ordusu taktik değiştirdi. Öldürülen Ukraynalıları işgal altındaki bölgelerin sokaklarından ve bodrumlarından temizlemeye çalıştığı bilgisine sahibiz. Ama sorumluluktan kaçamazlar. Zaten binlerce vatandaşın kayıp olduğunu biliyoruz." dedi.

Zelenskiy, objektif bir soruşturma, görgü tanıkları ve uydu gözetimi sayesinde Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki savaş suçlarını ortaya çıkaracaklarını ve hakikat arayışını sürdüreceklerini kaydetti.

Bugün Batılı ülkelerin Rusya'ya karşı yeni bir yaptırım paketini açıkladığını ve söz konusu yaptırımların ne kadar etkili görünmesine rağmen yeterli olmadığını vurgulayan Zelenskiy, "Rus bankacılık sisteminin uluslararası finanstan tamamen engellenmesi konusunda ısrar etmeye devam edeceğiz. Ayrıca demokratik dünyanın şu veya bu biçimde Rus petrolünü reddetmesini de sağlayacağız." diye konuştu.

Zelenskiy, savaşı durdurmak için daha fazlasının yapılması gerektiğinin altını çizerek "Rusya'ya karşı acı verici bir yaptırım paketi ile gerçekten ihtiyacımız olan silah tedariki. Yoksa Rusya bunu Donbas'ta yeni bir kanlı dalga başlatma izni olarak görecektir." ifadesini kullandı.

Bunun yanı sıra Zelenskiy, güvenli bölgelerde ekonomik faaliyetleri yeniden canlandırma kararı aldıklarını belirterek "Düşmanla sahada doğrudan çatışma tehdidinin olmadığı bölgelerdeki tüm topluluk liderlerini, ekonomik süreçleri yeniden başlatmak için insanların geri dönüp çalışmalarına gerekli olan her şeyi yapmaya çağırıyorum." diye konuştu.

Karşı tarafın muharebe gücünü artırarak yeniden aktif taarruz operasyonları başlatmaya hazırlandığını aktaranZelenskiy, "Savaşacağız ve geri çekilmeyeceğiz. Rusya ciddi anlamda barışı aramaya başlayana kadar kendimizi savunmak için tüm seçenekleri değerlendireceğiz." dedi.

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Ukrayna, Rusya, İşgal, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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