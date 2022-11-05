Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Düşmanın neye hazırlandığını biliyoruz - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Düşmanın neye hazırlandığını biliyoruz

06.11.2022 07:59
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Düşmanın neye hazırlandığını biliyoruz

Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında 24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Düşmanın neye hazırlandığını biliyoruz. Cevap vereceğiz ve topraklarımızı özgürleştirmeye devam edeceğiz" derken İran'ı da Rusya'ya İHA desteği vermekle suçladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Telegram hesabından paylaştığı günlük görüntülü mesajında, Rus güçlerinin ülkesine düzenlediği yoğun hava saldırılarına yönelik gereken tedbirler konusunda değerlendirmelerde bulundu.

"CEVAP VERİP TOPRAKLARIMIZI ÖZGÜRLEŞTİRECEĞİZ"

Ordu yetkilileri ve güvenlik güçleri yöneticileri ile bir araya gelerek ülkesinde Rusya'ya karşı devam eden savaşla ilgili son gelişmeleri ele aldıklarını belirten Zelenski, "Düşmanın neye hazırlandığını biliyoruz. Cevap vereceğiz ve topraklarımızı özgürleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

"HAVA SAHAMIZIN TAM OLARAK KORUNMASINI SAĞLAMALIYIZ"

Rus kuvvetlerinin, Ukrayna'da füze ve kamikaze insansız hava araçları (İHA) ile saldırıları sürdürdüğüne dikkati çeken Zelenski, Ukrayna güçlerince gittikçe daha fazla füze ve İHA'nın imha edildiğini kaydetti. Zelenski, "Ukrayna'nın hava sahasının tam olarak korunmasını sağlamalıyız ve bunun için mümkün olan her şeyi yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanarak hava ve füze savunma sistemlerinin ülkeye getirilmesine ilişkin iyi haberler beklediklerini söyledi.

"İRAN'IN YAPTIKLARINI BİLİYORUZ"

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı İran üretimi İHA'ları kullandığını ve bazı İranlı yetkililerin bunu itiraf ettiklerine ilişkin çeşitli mesajların ortaya çıktığını öne süren Zelenski, "İranlı eğitmenlerin, Rus teröristlere insansız hava aracı kullanmayı öğrettiğini kesin olarak biliyoruz ve Tahran bu konuda tamamen sessiz." değerlendirmesinde bulundu.

"ÇATIŞMALAR 1000 KİLOMETRELİK CEPHE HATTINDA SÜRÜYOR"

Zelenski, Ukrayna'da en yoğun çatışmaların Donetsk cephesinde yaşandığına işaret ederek "Ancak cephenin diğer kısımlarında da sürekli çatışmalar devam ediyor. Çatışmalar, en az 1000 kilometrelik cephe hattında sürüyor." diye konuştu. Öte yandan Ukrayna tahıl ürünlerinin Karadeniz tahıl girişimi sayesinde devam ettiğini hatırlatan Zelenski, "Son bir haftada, 800 bin tondan fazla tarım ürünü taşıyan 28 gemi, Odessa, Çernomorsk ve Pivdenny (Yujniy) limanlarından ayrıldı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, gündemi AA'ya değerlendirdi NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, gündemi AA'ya değerlendirdi İran: 'Ukrayna savaşı başlamadan aylar öncesinde Rusya'ya sınırlı sayıda SİHA verdik' İran: 'Ukrayna savaşı başlamadan aylar öncesinde Rusya'ya sınırlı sayıda SİHA verdik'

Volodimir Zelenskiy, Donetsk, Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Düşmanın neye hazırlandığını biliyoruz - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
04:02 Zonguldak'taki bir maden ocağında patlama yaşandı! Yaralılar var
00:38 Doğu Perinçek'ten skandal ifade! Teröristlere 'kardeşlerim' dedi
00:14 Rıdvan Dilmen'in Galatasaray yorumu Fenerbahçelileri kızdırdı
23:56 Acı haber! Pençe-Kilit bölgesinde bir askerimiz şehit düştü
23:55 Karadeniz fıkrası gibi! Balkonu olmayan kapı havaya açılıyor
23:49 Galatasaray taraftarından Beşiktaş derbisini takip eden Fenerbahçe hocası Jesus'a: Sıra sende
23:08 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan derbi sonrası dikkat çeken sözler: 2-1 bitti ama 7-3 de bitebilirdi
23:00 İmran Han suikast girişimiyle ilgili suçladığı Pakistan Başbakanı konuştu: Kanıtlanırsa istifa edeceğim
22:56 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Düşmanın neye hazırlandığını biliyoruz
22:48 Galatasaray'dan derbi sonrası büyük gönderme! Siyah-beyazlı taraftarlar sinirden ne yapacağını şaşırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2022 08:12:42. #1.13#
SON DAKİKA: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Düşmanın neye hazırlandığını biliyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement