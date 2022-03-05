Zelenskiy: "Çok yakında vatandaşlarımıza ülkenize dönün diyeceğiz" - Son Dakika
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Zelenskiy: "Çok yakında vatandaşlarımıza ülkenize dönün diyeceğiz"

05.03.2022 15:17

- Zelenskiy: "Çok yakında vatandaşlarımıza ülkenize dönün diyeceğiz" Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, "Çok yakında vatandaşlarımıza ülkenize dönün diyeceğiz" dedi.

- Zelenskiy: "Çok yakında vatandaşlarımıza ülkenize dönün diyeceğiz"

KİEV - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, "Çok yakında vatandaşlarımıza ülkenize dönün diyeceğiz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın Rusya saldırıları hakkında yeni bir açıklama yaptı. Saldırıların 10'uncu gününde 'milli savaş'ın devam ettiğini vurgulayan Zelenskiy, "Vatanımızı 7-24 savunuyoruz. Her gün ve gece sonsuz gibi gözüküyor. Bugün cumartesi ama bu bize bir şey ifade etmiyor. Savaşta cumartesi, pazartesi ya da perşembe gibi aynı. Bütün bu günler bizim için eşit çünkü her gün aynı şekilde vatanımızı savunmaya çalışıyoruz. Vatanımız bu konuda hafta sonu, izin bilmiyor ve takvime çok bakmıyoruz sadece zafere doğru ilerliyoruz. Dün Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile görüştüm. Bunun için onlara minnettarım" dedi.

"İnsani krizi çözme konusunda kararlıyız"

Ukrayna'da yaşanan insani krizi çözmek için kararlı olduklarını belirten Zelenskiy, "Çok yakında vatandaşlarımıza ülkenize dönün diyebileceğiz. Polonya'dan Romanya'dan ve tüm ülkelerden geri dönün diyebileceğiz çünkü tehlike çok yakında kalmayacak. Biz artık geleceğimizi düşünüyoruz. Dünyanın bütün finansal kurumları ile konuşuyoruz. Hepimiz onlarca milyon doların Ukrayna'yı yeniden kurmak için verileceği konusunda anlaştık. Avrupa Birliği'ne girme konusunda konuşmalarımızı devam ettiriyoruz. Dün yine milyonlarca kişi Ukrayna'yı desteklemek için sokaklara döküldü. ABD'de insanların yüzde 74'ü ülke hava sahasının kapanmasını ve Rusya'ya karşı yaptırımların daha sıkı olmasını talep ediyor. Eminiz ki buna benzer durumlar başka demokratik ülkelerde de vardır. Şu ana kadar 10 bine yakın Rus askeri öldürüldü. Bu çok kötü bir manzara onlar 18-20 yaşında çocuklar. Neden öldüklerini bile anlamadılar, ne için savaşa gittiklerini ve neden yabancı topraklara gittiklerini anlamadılar. Rusya bu insanlara ölümden başka bir şey verebilirdi. Ukrayna halkı bugün işgalcilerle karşı karşıyadır. Ben her Ukraynalı ile gurur duruyorum" ifadelerini kullandı.

"Ruslar kaybedecek"

Kuşatma altındaki kentlerdeki insanları kurtarmak için çalıştıklarını söyleyen Zelenskiy, "Ruslar tabii ki kaybedecek. Vatanın böyle bir güçlü ve silahsız bir şekilde savunan kişilere karşı kimse duramaz. Biz bugün kuşatma altında olan şehirler için çok endişeleniyoruz. Özellikle oradaki kadınları ve yaşlıları kurtarmak için çaba gösteriyoruz. Herkes kendi şehrini savunmalı. Bizim tarafımızdan ne gerekiyorsa hepsini yapıyoruz. Müzakerelerde ilerlerler miyiz bilmiyoruz" dedi.

Zelenskiy: Çok yakında vatandaşlarımıza ülkenize dönün diyeceğiz
Zelenskiy: Çok yakında vatandaşlarımıza ülkenize dönün diyeceğiz
Zelenskiy: Çok yakında vatandaşlarımıza ülkenize dönün diyeceğiz

YORUMLAR
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Vladimir Zelenskiy, Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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