Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye'nin, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü konusunda desteğinin önemli olduğunu söyledi.

Zelenskiy ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marinskiy Sarayı'nda Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasına "Her şeyden önce İdlib'de Türk askerlerinin hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı dileğinde bulunuyorum." diyerek başlayan Zelenskiy, Ukrayna'nın 6 yıldır savaşta olduğu için yaşanan kayıpların acılarını çok iyi anladıklarını ve paylaştıklarını dile getirdi.

Son 6 ayda Erdoğan ile ikinci defa görüştüğünü hatırlatan Zelenskiy, tam 28 yıl önce 3 Şubat 1992'de Ukrayna ve Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin tesis edildiği için bugünün önemli olduğunu ifade etti.

"Ukrayna vatandaşlarının serbest bırakılması konusunda Türkiye'nin yardımını bekliyoruz"

Zelenskiy, iki ülke ilişkilerinin kurulmasından bu yana sıradan komşuluk ilişkilerinden stratejik ortaklığa kadar pek çok alanda yol katedildiğini belirterek "Ukrayna ile Türkiye, siyasi ortaklığını

geliştirmeye devam edecek, uluslararası kuruluşlar çerçevesinde etkileşimini gerçekleştirecek, güvenlik alanında ise iş birliğini pekiştirecek." diye konuştu.

Donbas'taki savaşı, Kırım Yarımadası'nın ilhakını, Kırım'daki insan hakları ihlallerini ve Rusya'nın bölgedeki saldırgan politikasını da görüştüklerini aktaran Zelenskiy, "Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü konusundaki desteği önemli olduğu gibi Ankara'nın bu yöndeki pratik adımları da çok önemlidir. Rusya'da hapisteki Kırım Tatarları dahil Ukrayna vatandaşlarının serbest bırakılması konusunda Türkiye'nin yardımını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, özellikle ticaret, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve yatırım alanlarında ortak değerlendirmelerde bulunduklarını kaydederek "Önümüzde çok ideal bir hedef var. Ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarmak istiyoruz. Bu hedefi hızlandırmak için ikili serbest ticaret anlaşması üzerinde çalışanlara ve hükümetler arası ticari ekonomik iş birliği komisyonu heyetlerine ivme kazandıracağız." dedi.

Ulaşım ve taşımacılık alanında iş birliği konusunu da görüştüklerini dile getiren Zelenskiy, Ukrayna ile Türkiye'nin, Batı ve Doğu Avrupa'yı, Orta Doğu ile Orta Asya'yı birleştiren bölgesel trans ulaşım koridoru konusunda kilit rol oynadığını anlattı.

Zelenskiy, özellikle enerji kaynakları güzergahlarının çeşitlendirilmesinin son derece önemli olduğuna işaret ederek Hazar gazının Ukrayna'ya TANAP (Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi) üzerinden ulaştırılmasını da ele aldıklarını söyledi.

7. Savunma Sanayisi İş birliği Komisyonu Toplantısı'nın sonuçlarını da ele aldıklarını beliren Zelenskiy, "Bundan sonraki etkileşim yollarını belirledik." dedi.

Zelenskiy, Türkiye ile askeri mali alanda iş birliği anlaşmasını yaptıklarını dile getirerek "Askeri mali iş birliği anlaşması sayesinde Ukrayna ordusu Türk ortaklarından yardım alacak. Bunun için minnettarız." ifadelerini kullandı.

Havacılık alanında da iş birliğinin geliştirilmesinin önemine işaret eden Zelenskiy, An-178 model uçakların üretimi ve tedariki gibi alanlardaki iş birliğini geliştireceklerini söyledi.

Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Karadeniz bölgesindeki güvenliğin sağlanması konusunu da ele aldıklarını belirterek "Ülkelerimiz Karadeniz'de kurtarma çalışmaları çerçevesinde çalışacak. İlgili bakanlıklar anlaşmayı hazırlıyor." dedi.

Zelenskiy, Türkiye ile Ukrayna arasında vize muafiyeti ve sonra kimlikle seyahat kararının turist sayısında artışa neden olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Zelenskiy, "Bugün vardığımız anlaşmaların, Ukrayna ve Türkiye arasında gelecekte iş birliğinin geliştirilmesi için belirleyici rol oynayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"FETÖ okulları konusunu Erdoğan ile ayrıntılı görüştük"

Zelenskiy, FETÖ'nün Ukrayna'daki kurumlarının ne zaman kapatılacağına yönelik bir soruya ise şöyle yanıt verdi:

"(Ukrayna'daki FETÖ) Eğitim kurumları arkasında saklanan örgütlerin faaliyetleriyle ilgili Erdoğan ile ayrıntılı görüştük. Bildiğim kadarıyla bu mevzu uzun zamandır iki ülkenin gündeminde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bugün bu meselenin ayrıntılarını aldım. Farklı soy isimlerini iç servis başkanımıza ilettim."

Ayrıca Zelenskiy, Ukrayna vatandaşlarının Rusya ve Rus yanlısı ayrılıkçılarla değişimi için çalışma yaptıklarını belirterek tutsakların çoğunun Kırım Tatarı olduğunu vurguladı.