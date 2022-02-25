Zelenskiy'den, AB'nin Rusya'ya doğal gaz ve petrol ambargosu uygulaması çağrısı - Son Dakika
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Zelenskiy'den, AB'nin Rusya'ya doğal gaz ve petrol ambargosu uygulaması çağrısı

25.02.2022 01:54
Zelenskiy'den, AB'nin Rusya'ya doğal gaz ve petrol ambargosu uygulaması çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, AB'ye, Rusya'ya doğal gaz ve petrol ambargosu uygulanması çağrısında bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, AB'ye, Rusya'ya doğal gaz ve petrol ambargosu uygulanması çağrısında bulundu.

Zelenskiy, Facebook'tan yaptığı açıklamada, olağanüstü AB Konseyi toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerekli cevabı almazsa, daha ileri gideceğini belirten Zelenskiy, bir an önce Rusya'ya karşı güçlü ekonomik yaptırımlar ile doğal gaz ve petrol ambargosu uygulanması gerektiğini ifade etti.

Vladimir Zelenskiy, ayrıca Donbas'ta barışı koruma operasyonunun desteklenmesi gerektiğini aktararak, şu anda uluslararası güvenlik garantilerine ihtiyaçlarının olduğuna dikkati çekti.

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AB Liderleri Rusya'ya ek yaptırımları kabul etti AB Liderleri Rusya'ya ek yaptırımları kabul etti AB Rusya'ya karşı ek yaptırımları kabul etti AB Rusya'ya karşı ek yaptırımları kabul etti

Avrupa Birliği, Doğalgaz, Petrol, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zelenskiy'den, AB'nin Rusya'ya doğal gaz ve petrol ambargosu uygulaması çağrısı - Son Dakika


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