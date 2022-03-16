Zelenskiy'den ABD Kongresi'ne: "Hava sahasını kapatamıyorsanız bize uçak verin" - Son Dakika
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Zelenskiy'den ABD Kongresi'ne: "Hava sahasını kapatamıyorsanız bize uçak verin"

16.03.2022 19:15
Zelenskiy'den ABD Kongresi'ne: "Hava sahasını kapatamıyorsanız bize uçak verin"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Kongresi'ne yaptığı hitabında, Ukrayna hava sahasının kapatılması çağrısını yineleyerek, "Hava sahasını kapatamıyorsanız bize uçak verin" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Kongresi'ne yaptığı hitabında, Ukrayna hava sahasının kapatılması çağrısını yineleyerek, "Hava sahasını kapatamıyorsanız bize uçak verin" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İngiltere ve Kanada parlamentolarının ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev'den videokonferans yoluyla ABD Kongresi'ne hitap etti. ABD Kongresi'ndeki konuşması öncesi iki parti tarafından da ayakta alkışlanan Zelenskiy, Ukrayna hava sahasının kapatılması için yardım çağrısını yineledi.

Ülkesinin ve insanlarının kaderinin belirlendiğini ifade eden Zelenskiy, "Şu an ülkemizin ve insanlarımızın kaderi belirleniyor. Ukraynalılar özgür kalacak mı? Demokrasilerini koruyabilecekler mi? Rusya sadece bize ve topraklarımıza saldırmadı. Bizim değerlerimize, kendi ülkemizde özgürce yaşamamıza ve kendi geleceğimizi kurmamıza kuvvetli bir saldırı gerçekleştiriyor" dedi.

"HAVA SAHASININ KAPATILMASI İÇİN YARDIMINIZA İHTİYACIMIZ VAR"

Ukrayna hava sahasının kapatılması gerektiğini yineleyen Zelenskiy, "Bir hayalim var. Gökyüzümüzü korumalıyım. Bunun içini sizin kararlarınıza ve yardımınıza ihtiyacım var. Başkan Biden'in barışa liderlik etmesini isterdim. Ukrayna olarak ABD'nin desteğinden ve bize sağladığı yardımlardan dolayı minnettarız. Rusya, Ukrayna'da gökyüzünü ölüm yağdıran bir hale getirdi. Rus askerlerini engellemeliyiz. Bu tür saldırganlıkları yok etmeliyiz. 8 yıldır direniyoruz. Hava sahasını kapatamıyorsanız bize savunma sistemleri ya da uçak verin" dedi

11 EYLÜL'Ü HATIRLAYIN

ABD gündemini sarsan tarihi olaylara da değinen Zelenskiy, "ABD'li dostlar. Sizin tarihinizde de bizim şuan nasıl bir durumda olduğumuzu anlamanıza yardımcı olacak sayfalar var. Pearl Harbor'u, 1941 yılının korkunç sabahını, hava sahanızın size saldıran uçaklarla dolduğunu hatırlayın. 11 Eylül 2001 yılını, kötülüğün sivillere havadan saldırarak şehrinizi savaş alanına döndürmek istediğini hatırlayın. Nasıl bir savunma sistemine ihtiyacımız olduğunu biliyorsunuz. S-300 ve benzeri sistemlere ihtiyacımız var. Ukrayna'ya yani Avrupa'ya yardım edebilecek savaş uçakları da olabilir. Onlar var ancak Ukrayna hava sahasında değil yerdeler" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında ABD Başkanı Joe Biden'a hitap eden Zelesnkiy, "Ölümleri durduramayacaksa hayatta hiçbir anlam göremiyorum. Halkın lideri, büyük Ukraynalılar ve milletimin lideri olarak benim asıl meselem bu. Başkan Biden'a sesleniyorum, dünyanın lideri olmak, barışın lideri olmak demektir'" dedi.

Zelenskiy konuşmasının hem başında hem de sonunda iki parti tarafından ayakta alkışlandı.

(Bekir Keskin/İHA)

Zelenskiy'den ABD Kongresi'ne: Hava sahasını kapatamıyorsanız bize uçak verin
Zelenskiy'den ABD Kongresi'ne: Hava sahasını kapatamıyorsanız bize uçak verin

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zelenskiy'den ABD Kongresi'ne: 'Hava sahasını kapatamıyorsanız bize uçak verin' - Son Dakika


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