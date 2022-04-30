Zelenskiy'den ABD'ye "Ödünç Verme ve Kiralama Yasası" teşekkürü - Son Dakika
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Zelenskiy'den ABD'ye "Ödünç Verme ve Kiralama Yasası" teşekkürü

30.04.2022 10:48

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Kongresinin Ukrayna'ya askeri ekipman ödünç verme ya da kiralanması tasarısını onaylamasını memnuniyetle karşıladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Kongresinin Ukrayna'ya askeri ekipman ödünç verme ya da kiralanması tasarısını onaylamasını memnuniyetle karşıladı.

Daha önce Senato'nun onayını alan "Ukrayna Demokrasi Savunması Ödünç Verme-Kiralama Yasası", Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylamada 10 vekilin "hayır" oyuna karşı 417 vekilin "evet" oyu ile kabul edildi.

İkinci Dünya Savaşı döneminde uygulamaya konulan "Ödünç Verme ve Kiralama Yasası'nı" hayata geçirecek tasarı, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın onayına sunuldu.

Yasa 1941'de kullanılmıştı

Söz konusu yasa ile Ukrayna'ya askeri ekipman gönderme ve savunma desteği verme sürecinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

ABD 1941'de İkinci Dünya Savaşı'na girmeden önce, savaşta aktif rol almamasına rağmen İngiltere ve diğer müttefiklerine ekipman desteği için bu yasayı kullanmıştı.

Zelenskiy'den ABD'ye Ödünç Verme ve Kiralama Yasası teşekkürü
Zelenskiy'den ABD'ye Ödünç Verme ve Kiralama Yasası teşekkürü
Zelenskiy'den ABD'ye Ödünç Verme ve Kiralama Yasası teşekkürü
Zelenskiy'den ABD'ye Ödünç Verme ve Kiralama Yasası teşekkürü

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Senato, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zelenskiy'den ABD'ye 'Ödünç Verme ve Kiralama Yasası' teşekkürü - Son Dakika


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