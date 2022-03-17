Zelenskiy'den Acil Durumlar Servisi personeline madalya - Son Dakika
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Zelenskiy'den Acil Durumlar Servisi personeline madalya

17.03.2022 20:50
Zelenskiy'den Acil Durumlar Servisi personeline madalya

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın saldırıları karşısında üstün performans gösteren Acil Durumlar Servisi personeline madalya taktı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın saldırıları karşısında üstün performans gösteren Acil Durumlar Servisi personeline madalya taktı.

Rusya ve Ukrayna arasında çıkan savaş 22 gündür devam ederken, Acil Durumlar Servisi, ihtiyacı olan herkesin yardımına koşmayı sürdürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın saldırıları karşısında üstün performans gösteren Acil Durumlar Servisi'ni ziyaret ederek, bazı personele madalya taktı.

Zelenskiy yaptığı konuşmada, "Herkese merhabalar sağlıklar diliyorum. Biz sizin işinize kıymet veriyoruz. Sizler harika ve kuvvetli insanlarsınız. Siz bizim hayatımızı ailelerimizi ve çocuklarımızı koruyorsunuz. Yaşasın Ukrayna" ifadelerini kullandı.

(Bekir Keskin/ İHA)

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Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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