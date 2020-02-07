Zelenskiy'den basın operasyonu yorumu: "Karışmam uygun değil" - Son Dakika
Son Dakika Politika Zelenskiy'den basın operasyonu yorumu: 'Karışmam uygun değil' - Son Dakika

Zelenskiy'den basın operasyonu yorumu: "Karışmam uygun değil"

6 saat önce

Ukrayna'nın en ünlü medya kuruluşlarından birisine yapılan telekulak operasyonuna ilişkin açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Sürece karışmam uygun değil" dedi.

Zelenskiy'den basın operasyonu yorumu:

Ukrayna'nın en ünlü medya kuruluşlarından birisine yapılan telekulak operasyonuna ilişkin açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Sürece karışmam uygun değil" dedi.


Geçtiğimiz günlerde Ukrayna İstihbarat Servisi (SBU) tarafından, Ukrayna'nın en prestijli televizyon kanallarından birisi olan 1+1'e büyük bir operasyon düzenlenmesi sonucu bazı gazeteciler gözaltına alınmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy konuya yönelik ilk açıklamasını resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Lviv yolunda gazetecilere yaptı.


"Bu sürece karışmam uygun değil"


Zelenskiy tarafından yapılan açıklamada, "Bana ulaşan bilgilere göre Başbakan Sayın Gonçaruk'un ses kayıtlarının internete sızdırılması, bu bahsi geçen kanalın ofisinden yapılmış. Kimin kaydı elde ettiği, sızdırdığı hepsi biliniyor. Kayıt birileri tarafından elde edilip para karşılığı satılmış olabilir. Gazetecilere ve basına yapılan bu operasyon üzücü bir durum ancak benim bu sürece karışmam uygun değil" şeklinde konuştu.


Öte yandan bahsi geçen kayıtta Ukrayna Başbakanı Aleksey Gonçaruk, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin bazı politikalarını eleştiriyor. Kaydın internete sızmasının ardından Başbakan Gonçaruk istifasını Zelenskiy'e sunmuştu ancak Zelenskiy, "Bir şans daha veriyorum" diyerek istifasını kabul etmemişti.


Ukrayna'nın en zenginleri arasında yer alan ve Yahudi kökenli olan İgor Kolomoyskiy'nin sahibi olduğu 1+1 televizyon kanalına, Ukrayna İstihbarat Servisi (SBU) tarafından mahkeme kararına dayandırılan büyük çaplı bir operasyon düzenlenmişti. SBU'dan yapılan açıklamalara göre söz konusu kanalın başkent Kiev'deki ofisinde Ukrayna kamuoyunun yakından tanıdığı önemli isimlerin telefon görüşmelerine dair ses kayıtlarının "ST3" tekniği ile kanunsuz şekilde ele geçirildiği ve arşivlendiği belirtilmişti. Televizyon kanalının ana ofisinden ziyade, medya grubunda çalışan muhabirlerin evlerinde de aramalar yapılmıştı. - KİEV

Ukrayna, TV, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:17 Kaynak: İHA
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