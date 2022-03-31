Zelenskiy'den Belçika parlamentosuna: "Barış, elmaslardan daha değerli" - Son Dakika
Üye Girişi

Zelenskiy'den Belçika parlamentosuna: "Barış, elmaslardan daha değerli"

31.03.2022 18:33
Zelenskiy'den Belçika parlamentosuna: "Barış, elmaslardan daha değerli"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "ülkenin elmas şehri" olarak bilinen Anvers kentinde halen Rus tüccarların elmaslarının satıldığını belirterek, "Barış, elmaslardan daha değerli." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "ülkenin elmas şehri" olarak bilinen Anvers kentinde halen Rus tüccarların elmaslarının satıldığını belirterek, "Barış, elmaslardan daha değerli." dedi.

Zelenskiy'nin videokonferans ile bağlandığı Belçika Federal Meclisi oturumu, Ukrayna Milli Marşı'nın çalınmasıyla başladı.

Ülkesinin 8 yıldır savaşta ve son 36 gündür ise Rusya'nın saldırısı altında olduğunu belirten Zelenskiy, birçok kişinin Ukraynalıların bu kadar dayanamayacağını düşündüğünü, aksine cesaretlerinin pek çok kişinin hayranlığını kazandığını dile getirdi.

Zelenskiy, Mariupol kentinin yüzde 90'ının yıkıldığını, 4 haftadır kentin tam kuşatma altında olduğunu, su, gıda, ilaç kalmadığını vurgulayarak, "Kadınların, çocukların ve yaşlıların kaçabilmesi için her gün insani koridoru korumak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bazen işe yarıyor. Ancak çoğu zaman Ruslar şehri terk etmeyi mümkün kılmıyor." diye konuştu.

Mariupol'deki durumu Birinci Dünya Savaşı'nın en kanlı cephelerinden Belçika'daki Ypres'teki muharebeye benzeten Zelenskiy, uçuşa yasak bölge talebini yineledi.

Bu talebin kabul edilmemesinin nedenine değinen Zelenskiy, Anvers kentinde halen Rus tüccarların elmaslarının satıldığını söyledi. Zelenskiy, "Barış, elmaslardan daha değerli." ifadesini kullandı.

Parlamenterler, Zelenskiy'i konuşmasının bitiminde uzun süre ayakta alkışladı.

Oturumun sonunda söz alan Belçika Başbakanı Alexander de Croo da Zelenskiy'nin talebini anladığını ancak bunun Rusya ile topyekun savaşa girmek anlamına geleceğini savundu.

Zelenskiy, bundan önce de Avustralya ve Hollanda meclislerine seslenmişti.

YORUMLAR
500
Rus birlikleri taktik değiştirdi: Savaş yerine uzun menzilli taarruz taktiğine geçti Rus birlikleri taktik değiştirdi: Savaş yerine uzun menzilli taarruz taktiğine geçti Mariupol'da Rus tankı, bir binayı bombaladı! O anlar kameralar tarafından kaydedildi Mariupol'da Rus tankı, bir binayı bombaladı! O anlar kameralar tarafından kaydedildi

Ukrayna, Belçika, Anvers, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zelenskiy'den Belçika parlamentosuna: 'Barış, elmaslardan daha değerli' - Son Dakika


Son Dakika
18:28 Belediye borcu ödemeyince su basan pompaların elektriği kesildi! 42 bin kişi susuz kaldı
18:24 Rus birlikleri taktik değiştirdi: Savaş yerine uzun menzilli taarruz taktiğine geçti
18:21 Faruk Fatih Özer'in 40 bin 562 yıla kadar hapsi istendi! Mağdurların parasını kripto paraya dönüştürerek yurt dışı borsalara aktarmış
18:11 "Tuvalet şakası" sonrası intihar eden lise öğrencisinin babası konuştu: Ne olduysa okulda olmuş
18:02 Ali Koç'un sözlerine Fenerbahçe taraftarı isyan etti: Bir kakofoni var
17:28 Son Dakika: Thodex'in firari CEO'su Faruk Fatih Özer için iddianame hazırlandı! 40 bin 562 yıla kadar hapsi isteniyor
17:24 İsimler tek tek belli oluyor! Abdurrahim Albayrak'ın Galatasaray başkanlığına aday olduğu doğrulandı
17:18 Çernobil'i ele geçiren Rus askeri radyasyondan zehirlendi
17:11 Kim Kardashian bir türlü durulmuyor! Soyunma odasından iç çamaşırlı paylaşım yaptı
16:58 Rusya Devlet Başkanı Putin uyarıda bulundu: Rubleyle ödeme yapılmazsa Rus gazı sözleşmeleri durdurulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 18:40:19. #1.12#
SON DAKİKA: Zelenskiy'den Belçika parlamentosuna: "Barış, elmaslardan daha değerli" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement