Zelenskiy'den Erdoğan'a teşekkür - Son Dakika
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Zelenskiy'den Erdoğan'a teşekkür

16.03.2022 22:47
Zelenskiy'den Erdoğan'a teşekkür

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, telefonda görüştüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya hesabı üzerinden teşekkür etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, telefonda görüştüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya hesabı üzerinden teşekkür etti.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş 21 gündür devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonda görüştü. Görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşındaki son gelişmeler ele alındı.

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ukrayna'nın dostu diye hitap ederek, "Ukrayna'nın dostu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna halkının mücadele ettiği Rus saldırganlığı hakkında görüştük. Barış diyaloğu yolunun açılması konusunu da ele aldık. Önemli destekleri için minnettarım" ifadelerini kullandı.

(Bekir Keskin/İHA)

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Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Zelenskiy, cumhurbaşkanı, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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