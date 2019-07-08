Son Dakika Haberleri: Zelenskiy'den Putin'e Kırım ve Donbas'ı görüşme teklifi
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Zelenskiy'den Putin'e Kırım ve Donbas'ı görüşme teklifi

1 saat önce

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Belarus'un başkenti Minsk'te Kırım ve Donbas'ı görüşmeye davet etti.

Zelenskiy'den Putin'e Kırım ve Donbas'ı görüşme teklifi, System.String[]
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Belarus'un başkenti Minsk'te Kırım ve Donbas'ı görüşmeye davet etti.
Zelenskiy, soysal medyadan yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın diplomatik formatları reddetmediğini vurguladı.
Putin'e Kırım ve Donbas'ı görüşme teklifinde bulunan Zelenskiy, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslenmek istiyorum. Konuşmamız gerekiyor mu? Gerekiyor. Kırım'ın kimin olduğunu ve Donbas'ta kimin bulunduğunu konuşalım." ifadelerini kullandı.
Zelenskiy, "Konuşmak için şu isimleri teklif ediyorum: Ben, siz (Putin), ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron. Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun bizi memnuniyetle kabul edeceğini düşünüyorum." yorumunda bulundu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da gazetecilere yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin teklifini dikkate alacaklarını belirterek "Nasıl bir görüşme formatı olduğunu ve sonuçlarını anlamak gerekiyor." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:56 Kaynak: AA
Vladimir Putin, Ukrayna, Kırım, Güncel
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