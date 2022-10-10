Zelenskiy'den Rus güçlerinin füze saldırısı sonrası açıklama Açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusların Ukrayna'nın enerji altyapısını ve insanları hedef alarak panik ve kaos oluşturmak istediğini söyledi.

Zelenskiy, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ve diğer bölgelere, Rus güçlerinin füze saldırısı sonrası Devlet Başkanlığı Ofisi önünde çektiği videoyla açıklamada bulundu.

Zor bir sabah yaşadıklarını, ülkesine Rusya'dan düzinelerce füze ve İran üretimi Şahid kamikaze İHA'ları ile saldırı yapıldığını belirten Zelenskiy, "İki hedefleri var. Birincisi, ülke genelindeki enerji tesisleri. Ülkemizin enerji altyapısını yok ederek panik ve kaos oluşturmak istiyorlar. İkinci hedefleri, insanlardır. Bu hedefler özel olarak seçilmiştir." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, "Ukraynalılara bugün sığınaklarda kalma" çağrısında bulundu.