Zelenskiy'den Rusya için savaşan yabancı askerlere çağrı: Uzun ömür size kısaca teklif edilen paradan daha iyidir - Son Dakika
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Zelenskiy'den Rusya için savaşan yabancı askerlere çağrı: Uzun ömür size kısaca teklif edilen paradan daha iyidir

18.03.2022 07:40

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, ülkesinde savaşı başlatan Rusya'nın ordusuna katılmak isteyen paralı askerleri uyararak, "Uzun ömür, size kısaca teklif edilen paradan daha iyidir" dedi.

Rusya işgalinin 23. gününde Ukrayna lideri Zelenski, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında dünyanın en büyük ordularından birine karşı ülkeyi savunmak için savaştıklarını söyledi.

Rus ordusunun bazı ülkelerden paralı askerleri toplamaya çalıştığına dair bilgilere sahip olduklarını belirten Zelenski, "Ve şimdi herkesi, Ukrayna topraklarında işgalcilere katılmaya çalışacak herkesi uyarıyorum. Bu hayatının en kötü kararı olacak. Uzun ömür, size kısaca teklif edilen paradan daha iyidir." sözlerini sarf etti.

"BU SAVAŞI BİZ İSTEMEDİK"

Rus annelere seslenen Zelenski, herkesin kendi çocuklarına sahip çıkma çağrısında bulunarak, "Oğlunun Ukrayna'ya karşı savaşa gönderildiğini bilen her anne, oğlunun nerede olduğunu kontrol etmelidir." diye konuştu. Binlerce Rus askerin esir düştüğü, 13 binden fazlasının öldürüldüğü bilgisini paylaşan Zelenski, Rus aileleri, kendi askerlerini aramaya davet ederek, "Biz bu savaşı istemedik. Biz sadece barış istiyoruz." ifadesine yer verdi. Dün Almanya Parlamentosu'na konuştuğunu hatırlatan Zelenski, Alman milletvekillilerine bir Avrupalı, bir Ukrayna vatandaşı olarak hitap ettiğini anımsattı.

Zelenski'den Rus paralı askerlerine gözdağı: Uzun ömür, size teklif edilen paradan daha iyidir
Zelenski

Almanya için, geçtiğimiz on yıllar boyunca ekonomi ve enerji gibi konuların daha öncelikli olduğunu, ancak şimdi görüşlerin değişmeye başladığını savunan Zelenski, şunları kaydetti: "Almanların görüşlerinin değiştiğini görüyoruz ve bu çok önemli. Almanya'nın yeni bir yol aradığını görüyoruz. Almanların çoğunluğunun, eski politikanın revize edilmesinde ne kadar samimi olduğunu görüyoruz."

DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Vladimir Zelenski, Ukrayna'nın sesini dünyaya duyurması ve küresel barışın güçlendirilmesi amacıyla çeşitli devletlerin parlamentolarına benzer konuşmaları sürdüreceğini aktardı. Gerek Avrupa, gerek tüm dünyadaki liderlerin, Ukrayna'nın bulunduğu durumu artık daha iyi anlamaya başladıkları vurgulayan Zelenski, Ukrayna'ya destek veren herkese teşekkür etti. Zelenski, hükümet olarak ülkede ekonomiye destek vermek için önemli adımlar attıklarını, bugün düzenlenecek bakanlar kurulunda da iş dünyasını ilgilendiren faydalı paketlerin açıklanacağını duyurdu.

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Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zelenskiy'den Rusya için savaşan yabancı askerlere çağrı: Uzun ömür size kısaca teklif edilen paradan daha iyidir - Son Dakika


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