Zelenskiy'den Rusya'nın Herson'da kuracağı iddia edilen "sahte cumhuriyete" tepki - Son Dakika
Üye Girişi

Zelenskiy'den Rusya'nın Herson'da kuracağı iddia edilen "sahte cumhuriyete" tepki

13.03.2022 02:55
Zelenskiy'den Rusya'nın Herson'da kuracağı iddia edilen "sahte cumhuriyete" tepki

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkenin Herson bölgesinde "sahte cumhuriyetler" yaratmanın üzücü deneyimini tekrarlamaya çalıştığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkenin Herson bölgesinde "sahte cumhuriyetler" yaratmanın üzücü deneyimini tekrarlamaya çalıştığını belirtti.

Zelenskiy, cumartesi gece yayınladığı video mesajında, Herson bölgesi topraklarındaki Rus ordusunun "sahte cumhuriyetler yaratmanın üzücü deneyimini tekrarlamaya çalıştığını" belirtti.

Zelenskiy, "(Onlar) Yerel yöneticilere şantaj yapıyorlar. Meclis üyelerine baskı yapıyorlar. Sözde HNR'yi (Herson Halk Cumhuriyeti) yaratmak için rüşvet verecek birilerini arıyorlar. Ayrıca ölü doğmuş "LNR" ve "DNR" gibi, meşru hükümete karşı komiteler düzenlemek için (çabalıyorlar). Bazı yöneticilere şunu söylemek istiyorum. İşgalcilerin teklifine birileri cezbedilecekse, 12 bin Rus askerinin peşinden gitmek için kendinize bir hüküm imzalamış oluyorsunuz." dedi.

Zelenskiy ayrıca Rusya yönetiminin kendi ülkesini sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerinin analoğuna dönüştürmekte olduğunu belirterek, "Onlar yalnızca şiddete güveniyorlar. Yalnızca teröre. Yalnızca çokça sahip oldukları silahlara güveniyorlar. Ama işgalcilerin normal bir yaşam için doğal bir altyapıları yok. İnsanlar mutluluk duysunlar ve hayal kursunlar diye. Onlar hayatı normalleştirmek için organik olarak acizler. Rusya'nın girdiği her yerde hayaller imkansızdır. Sadece çok zor hayatta kalma mücadelesi (var). Ukrayna'ya yönelik saldırının bir sonucu olarak, Rusya yönetimi aslında kendi devletini sözde "DNR" ve "LNR'nin bir analoğuna dönüştürüyor. Yoksulluğun hüküm süreceği ve her şeyin sadece şiddetle belirleneceği, tüm dünyadan izole edilmiş geniş bir bölgeye." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
Son dakika haber | Zelenskiy, İsrail Başbakanı Bennett'le telefonda barış müzakerelerini görüştü Son dakika haber | Zelenskiy, İsrail Başbakanı Bennett'le telefonda barış müzakerelerini görüştü Kuleba'dan, Rusya'nın Herson'da yapmayı planladığı iddia edilen 'sahte referanduma' tepki Kuleba'dan, Rusya'nın Herson'da yapmayı planladığı iddia edilen 'sahte referanduma' tepki

Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Herson, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zelenskiy'den Rusya'nın Herson'da kuracağı iddia edilen 'sahte cumhuriyete' tepki - Son Dakika


Son Dakika
00:50 Muğla'da kazaya müdahale eden polis memuru, yaşanan ikinci kazada kamyonun altında kaldı!
00:27 Şampiyonluğa kesin gözüyle bakan Abdülkadir Ömür, "Bir hayalimiz var" diyerek hedef yükseltti
00:04 Meteoroloji'den önemli uyarı! Kar fırtınası yerini kuvvetli yağmura bırakacak
00:02 Ekrem İmamoğlu, Pazar günü için uyardı! Şiddetli kar yağışı yarın da devam edecek mi?
23:48 Başakşehir-Antalyaspor maçı kar yağışı sebebiyle ertelendi
23:27 Kar ulaşımı durma noktasına getirdi! Yolda kalan bir vatandaş itiraf etti: Çok abartı olduğunu düşünmüştük ama maalesef değilmiş
23:25 Erman Toroğlu'dan şaşırtıcı şampiyonluk kehaneti: 6 maç önce şampiyonluğu ilan edebilir
22:59 HDP'li vekil Hüda Kaya, Erdoğan hakkındaki skandal paylaşımını böyle savundu: İnsanlar neye dua edecekleri konusunda özgür olsunlar
22:56 Kar yağışı ulaşımı durma noktasına getirdi! THY ve AnadoluJet'in 192 seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal etti
22:53 Harkiv'e gönderilen paralı asker konuştu! Rusya, bu kişileri nasıl silah altına alıyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 03:01:45. #1.13#
SON DAKİKA: Zelenskiy'den Rusya'nın Herson'da kuracağı iddia edilen "sahte cumhuriyete" tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement