Zelenskiy'den, "Savaş" ibaresi kullanmayan BM'ye tepki - Son Dakika

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkene yaptığı saldırılara yönelik "savaş" ibaresi kullanmayan Birleşmiş Milletler'e (BM) tepki gösterirken, konuşmasında ABD'nin Rusya'ya yönelik petrol yaptırımına karşı ABD Başkanı Joe Biden'a minnettar olduğunu belirten Zelenskiy, "ABD, işgalcileri önemli ölçüde zayıflatacak bir adım attı. Bu karar için ABD Başkanı Joe Biden'a şahsen minnettarım" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 13. gününde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy gerçekleştirdiği halka sesleniş konuşmasında Birleşmiş Milletler'e (BM) ilişkin açıklamalarda bulunarak, ABD ve İngiltere'nin Rusya'ya karşı yaptırımlarına minnettar olduğunu duyurdu. Konuşmasında, BM'nin internet sitesinde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları için "savaş" ibaresini kullanmamasına tepki gösteren Zelenskiy, "Bugün, BM'nin Rusya işgalini bir savaş olarak görmediğini görmüş olabilirsiniz. Buna sadece Ukraynalılar değil tüm dünyanın tepki gösterdiğini biliyorum. Ekibimiz çalışıyor. Bu sitede mutlaka "savaş" ibaresi yer alacak" dedi.

"ABD BAŞKANI BİDEN'A ŞAHSEN MİNNETTARIM"

ABD'nin, Rusya'ya karşı yeni petrol ambargosundan bahseden Zelenskiy, "ABD, işgalcileri önemli ölçüde zayıflatacak bir adım attı. Saldırganlığın bedelini onlara ödetecek, yaptıkları kötülüklerden sorumlu olacakları bir karar. ABD, Rusya'dan petrol, petrol ürünleri, gaz ve kömür ithalatını yasaklıyor. ABD vatandaşlarının Rusya'nın yakıt ve enerji sektörüne herhangi bir yatırım yapmasını yasaklıyor. Bu karar için ABD Başkanı Joe Biden'a şahsen minnettarım" ifadelerini kullandı.

"İNGİLTERE BAŞBAKANI BORİS JOHNSON'A MİNNETTARIM"

Konuşmasında, İngiltere'nin de Rusya'ya karşı bu yönde karar aldığını hatırlatan Zelenskiy, "İngiltere, Rusya'dan petrol ve petrol ürünleri ithalatını da yasaklıyor. Zor zamanlarda İngiltere Başbakanı'ndan beklediğiniz ilke için İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a minnettarım" ifadelerini kaydetti. Avrupa Birliği'nin (AB) de daha fazla yaptırım kararı almasını bekleyen Zelenskiy, "AB'den şimdiden sert kararlar bekliyoruz" şeklinde konuştu.

(Erhan Altıparmak/ İHA)