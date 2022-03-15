Zelenskiy'den Ukrayna'nın hava sahasını kapatmadığı için NATO'ya eleştiri - Son Dakika
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Zelenskiy'den Ukrayna'nın hava sahasını kapatmadığı için NATO'ya eleştiri

15.03.2022 21:31
Zelenskiy'den Ukrayna'nın hava sahasını kapatmadığı için NATO'ya eleştiri

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 20 gündür Ukrayna hava sahasını kapatması yönünde NATO'yu ikna etmeye çalıştıklarını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 20 gündür Ukrayna hava sahasını kapatması yönünde NATO'yu ikna etmeye çalıştıklarını söyledi.

Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın 20. gününü değerlendirerek, "Füzeleri, hava saldırılarını, tankları ve mermileri püskürtüyoruz. Rusya bizi yok etmek için her şeyi kullanıyor." şeklinde konuştu.

Rus ordusunun başkent Kiev'i işgal etmeyi planladığını kaydeden Zelenskiy, "İşgalciler Kiev'i almak için bir plan üzerinde çalışmaya devam ediyor. Kiev üzerinde kontrol kurmanın Ukrayna üzerinde kontrol kurmak anlamına geldiğine inanıyorlar." dedi.

Havadan saldırıların önlenmesi için ülkesinin hava sahasının NATO tarafından kapatılması gerektiğini savunan Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Rusların ülkemize doğru attığı 800 füzenin her biri, NATO hakkında uzun zamandır sorulan NATO'nun kapıları açık mı sorusunun cevabıdır. Bu kapılar açık olsaydı, Ukrayna'nın, İttifakı Ukrayna gökyüzünün kapatılması gerektiğine ikna etmesi 20 gün sürmezdi."

Yerel ve yabancı iş insanlarını Rusya'daki işletmelerini kapatmaya çağıran Zelenskiy, "Rusya'daki yabancı ticaret durmalıdır." dedi.

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Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zelenskiy'den Ukrayna'nın hava sahasını kapatmadığı için NATO'ya eleştiri - Son Dakika


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