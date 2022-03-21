Zelenskiy'den yardımları için Kutcher ve eşi Kunis'e teşekkür - Son Dakika
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Zelenskiy'den yardımları için Kutcher ve eşi Kunis'e teşekkür

21.03.2022 00:10
Zelenskiy'den yardımları için Kutcher ve eşi Kunis'e teşekkür

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın savaş başlattığı Ukrayna'daki mülteciler için 35 milyon dolar bağış toplayan Amerikalı aktör Ashton Kutcher ve eşi Ukrayna asıllı ABD'li aktris Mila Kunis'e teşekkür etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın savaş başlattığı Ukrayna'daki mülteciler için 35 milyon dolar bağış toplayan Amerikalı aktör Ashton Kutcher ve eşi Ukrayna asıllı ABD'li aktris Mila Kunis'e teşekkür etti.

Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın ülkesine saldırmaya başladığı ilk günden itibaren Kutcher ve eşinin Ukrayna'ya destek sağlamaya başladığını belirterek, bu ifadeleri kullandı:

"35 milyon dolar topladılar, Flexport ve Airbnb ile onu Ukrayna'daki mültecilere yardım etmeye yönlendiriyorlar. Kendilerine destekleri için bizzat teşekkür ettim."

Kutcher ile Kunis, 4 Mart'ta yaptıkları açıklamada, Ukraynalı mültecilere 3 milyon dolar bağış yaptıklarını belirterek, başlattıkları 30 milyon dolarlık bağış kampanyasına hayranlarından katkı sağlamalarını istemişlerdi.

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Mila Kunis, Ukrayna, Rusya, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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