Zelenskiy: Donbas'ın geri verilmesi tarihinin belirlenmesini istiyorum

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkenin doğusundaki krizin çözümüne ilişkin, "Donbas'ın geri verilmesiyle ilgili tarihin belirlenmesini istiyorum." dedi.

Zelenskiy, Çekya Başbakanı Andrej Babis ile başkent Kiev'deki görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'nın doğusundaki krizle ilgili açıklamalarda bulundu.

Normandiya dörtlüsü (Almanya, Fransa, Rusya, Ukrayna) liderler zirvesinin 9 Aralık'ta yapılacağını hatırlatan Zelenskiy, "Donbas meselesini diplomatik yollarla çözmeliyiz. Normandiya formatında gerçekleşecek müzakerelerden sonuç bekliyoruz." diye konuştu.

Ukrayna'nın doğusundaki krizin çözülmesi gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Donbas'ın geri verilmesiyle ilgili tarihin belirlenmesini istiyorum. Bu konuyu zirvede gündeme getireceğim." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Donbas bölgesinde yasa dışı şekilde bulunan askeri birliklerin çekilmesi durumunda, yerel seçimlerin yapılacağını da sözlerine ekledi.

Doğudaki kriz

Rusya'nın Kırım'ı ilhakının ardından Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılar hareket başlatarak, 2014'te sözde Lugansk Halk Cumhuriyeti ve Donetsk Halk Cumhuriyeti adı altında bağımsızlık ilan etmişti.

Ukrayna ordusu, Kırım benzeri bir olayın yaşanmaması için bölgede terörle mücadele adı altında ayrılıkçılara karşı operasyon başlatmıştı.

Rusya'nın ayrılıkçı harekete destek vermek için bölgeye silah yardımı yaptığı ve asker gönderdiği iddia edilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ilk etapta iddiaları reddetmiş, sonrasında yaptığı açıklamayla bölgede 7 bin civarında Rus askerin bulunduğunu söylemişti.