Zelenskiy: "Donbas'ta yeni saldırılar için Rus birliklerinin yoğunlaştığını da görüyoruz" - Son Dakika
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Zelenskiy: "Donbas'ta yeni saldırılar için Rus birliklerinin yoğunlaştığını da görüyoruz"

31.03.2022 10:12
Zelenskiy: "Donbas'ta yeni saldırılar için Rus birliklerinin yoğunlaştığını da görüyoruz"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus birliklerinin Kiev ve Çernigiv'den çekildiği yönündeki iddialara işaret ederek, "Ama aynı zamanda Donbas'ta yeni saldırılar için Rus birliklerinin yoğunlaştığını da görüyoruz.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus birliklerinin Kiev ve Çernigiv'den çekildiği yönündeki iddialara işaret ederek, "Ama aynı zamanda Donbas'ta yeni saldırılar için Rus birliklerinin yoğunlaştığını da görüyoruz." dedi.

Zelenskiy, görüntülü mesajında, Ukrayna halkının Rusya'ya karşı "vatanseverlik savaşı" verdiğini ve bunun için ülke toprakları ile Karadeniz bölgesinde adalet sağlanana kadar elinden gelen her şeyi yapacağını ifade etti.

Rus birliklerinin Kiev ve Çernigiv'den çekildiği yönündeki iddialara işaret eden Zelenskiy, "Bunun bir geri çekilme değil, askerlerimizin çalışmalarının sonuçları olduğunu biliyoruz. Ama aynı zamanda Donbas'ta yeni saldırılar için Rus birliklerinin yoğunlaştığını da görüyoruz." diye konuştu.

Zelenskiy, son 24 saatin diplomatik açıdan yoğun bir gün olduğunu, özellikle ABD Başkanı Joe Biden ile detaylı bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Görüşmede, ABD'ye yeni 1 milyar dolarlık insani yardım ve ek olarak 500 milyon dolar doğrudan bütçe desteği için teşekkür ettiğini aktaran Zelenskiy, "Başkan Biden'e Ukrayna'nın neye ihtiyacı olduğunu söyledim. Şu anda bir dönüm noktasındayız. ABD'nin desteği prensip olarak bizim için çok önemli." dedi.

Zelenskiy, bunun yanı sıra Ukrayna'nın yurt dışındaki temsilciliklerinin diplomatik çalışmalarını artırması gerektiğinin altını çizerek, "Ukrayna'nın geleceğini kazanabilmesi için seferber olanlar var. Onların her birini takdir ediyoruz. Ama ne yazık ki sadece görevde kalması için ofiste oturanlar da var." değerlendirmesini yaptı.

Ukrayna'nın Fas'taki Büyükelçisi'nin geri çağrılması için kararname imzaladığını ve daha önce Gürcistan'daki Büyükelçi'nin de ülkeye getirildiğini hatırlatan Zelenskiy, "Tüm saygıya rağmen (bu ülkelerde) silah, yaptırım ve Rusya için herhangi bir kısıtlama olmayacak ise lütfen başka bir iş arayın." dedi.

Zelenskiy, ülkesinin Latin Amerika, Orta Doğu, Güneydoğu Asya ve Afrika'daki büyükelçiliklerinden de somut sonuçlar beklediğini kaydetti.???????

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Ukrayna, Donbas, Kiev, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zelenskiy: 'Donbas'ta yeni saldırılar için Rus birliklerinin yoğunlaştığını da görüyoruz' - Son Dakika


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