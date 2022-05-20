Zelenskiy: "Donbass cehenneme döndü ve bu abartı değil" - Son Dakika
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Zelenskiy: "Donbass cehenneme döndü ve bu abartı değil"

20.05.2022 09:57
Zelenskiy: "Donbass cehenneme döndü ve bu abartı değil"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'yı Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesini cehenneme çevirmekle suçlayarak, "Donbass'ta işgalciler baskıyı artırmaya çalışıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'yı Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesini cehenneme çevirmekle suçlayarak, "Donbass'ta işgalciler baskıyı artırmaya çalışıyor. Orası cehenneme döndü ve bu abartı değil" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, halka seslendiği konuşmasında savaştaki son duruma değindi. Zelenskiy, Rus güçlerinin ülkenin doğusundaki Donbass bölgesini "dümdüz ettiğini" söyleyerek, "Odessa bölgesinde, Ukrayna'nın merkezindeki şehirlerde sürekli saldırılar var. Donbass tamamen yok edildi" dedi.

Zelenskiy, son haftalarda Rus ordusunun ana hedefi olan Donbass'a yönelik, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Harkov bölgesinin kurtarılması için operasyonlarına devam ediyor. Ancak Donbass'ta işgalciler baskıyı artırmaya çalışıyor. Orası cehenneme döndü ve bu abartı değil. Severodonetsk'in acımasızca bombalanması, sadece bir günde 12 ölü ve onlarca yaralı vardı" şeklinde konuştu.

"Tüm bunların Rusya için askeri yönden hiçbir açıklaması yok ve olamaz" diyen Zelenskiy, "Bu, mümkün olduğu kadar çok Ukraynalıyı öldürmeye yönelik kasıtlı ve canice bir girişimdir. Bu, Ukrayna halkına yönelik soykırım olarak nitelendirilecek ve işgalcilerin mutlaka adalet önüne çıkarılacağı şeydir" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna'da bir Rus askerine savaş suçu işlediği gerekçesiyle açılan davayı işaret ederek, "Savaş suçlusuna karşı ilk dava çoktan başladı ve uluslararası mahkemede adaletin tam olarak yeniden tesis edilmesiyle sona erecek. Bundan eminim. Suç emri veren ve uygulayan herkesi bulacağız ve adalete teslim edeceğiz" şeklinde konuştu.

ABD'DEN UKRAYNA'YA 40 MİLYAR DOLARLIK DAHA YARDIM

Zelenskiy, "ABD'ye Ukrayna ve demokrasi için 40 milyar dolarlık yeni bir destek paketini onayladığı için minnettarım. Bugün bu paket ABD Senatosu'ndan geçti. Güçlü liderliğin bir tezahürü ve ortak özgürlük savunmamıza gerekli bir katkıdır. Almanya'da maliye bakanları, G7 merkez bankalarının başkanları ve uluslararası bağışçıların temsilcilerinin bir toplantısı da gerçekleştirildi. Her zaman dürüstçe söylerim. Ukrayna'da aylık bütçe açığı şimdi 5 milyar dolar ve özgürlük savaşı için hızlı ve yeterli finansal desteğe ihtiyacımız var. Bu sadece harcamalar veya ortaklardan gelen bir hediye değil. Bu onların kendi güvenliklerine katkılarıdır. Çünkü Ukrayna'nın savunması aynı zamanda Rusya'nın kışkırtabileceği yeni savaşlardan ve krizlerden de korunması anlamına geliyor. Rusya'nın devletimize karşı saldırganlığında başarılı olmamasını sağlamak için hep birlikte çalışmalıyız" diye konuştu.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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