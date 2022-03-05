Zelenskiy: "düşmandan Kazanılan Topraklarımızın Her Metresi Zafere Doğru Bir Adımdır, Saldırıya Geçin" - Son Dakika
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Zelenskiy: "düşmandan Kazanılan Topraklarımızın Her Metresi Zafere Doğru Bir Adımdır, Saldırıya Geçin"

05.03.2022 23:57

- Zelenskiy: "Düşmandan kazanılan topraklarımızın her metresi zafere doğru bir adımdır, saldırıya geçin" Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna halkına seslenerek, "Düşmandan kazanılan topraklarımızın her metresi zafere doğru bir adımdır, saldırıya geçin" dedi.

- Zelenskiy: "Düşmandan kazanılan topraklarımızın her metresi zafere doğru bir adımdır, saldırıya geçin"

KİEV - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna halkına seslenerek, "Düşmandan kazanılan topraklarımızın her metresi zafere doğru bir adımdır, saldırıya geçin" dedi.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı askeri harekatın 10'uncu gününde de saldırılar devam ederken, Ukrayna Devlet başkanı Vladimir Zelenskiy Ukrayna halkına seslendi. Rusların geçici olarak Ukrayna topraklarında olduğunu söyleyen Zelenskiy, "Şehriniz geçici olarak işgal edildiğinde protesto etmek özel bir kahramanlıktır. Zırhınız olmasa bile zırhlı araçlardan kaçmıyorsunuz. İşte bu yüzden geçici olarak buradalar. Halkımız, Ukraynalılarımız geri çekilmiyor. Vazgeçmiyorlar. Direnişi sürdürüyorlar. İşgalcilere, evinize gidin diye bağırıyorlar. Düşmandan kazanılan topraklarımızın her metresi zafere doğru bir adımdır, saldırıya geçin. Dışarıya çıkarak direnmeliyiz. Herson'da olduğu gibi. Berdyansk'ta olduğu gibi. Melitopol'de olduğu gibi. Konotop'ta olduğu gibi. Dışarı çıkıp bu kötülüğü şehirlerimizden kovmalıyız" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, sözlerinin devamında Donbass halkına da seslenerek, "Donbass! Senin hakkında ne dediklerini hatırla. Kimse Donbass'ı dizlerinin üstüne çöktürmedi. Birçoğunuzun Ukrayna'nın sizden nefret ettiğine inandığını biliyorum. Saldıracaklar, yıkacaklar yalanını, Rus televizyonlarında her gün söylüyorlar. Ama 8 yıl önce Donetsk'i 8 yıl sonra Harkov'u karşılaştırın" şeklinde konuştu.

Zelenskiy: düşmandan Kazanılan Topraklarımızın Her Metresi Zafere Doğru Bir Adımdır, Saldırıya Geçin
Zelenskiy: düşmandan Kazanılan Topraklarımızın Her Metresi Zafere Doğru Bir Adımdır, Saldırıya Geçin
Zelenskiy: düşmandan Kazanılan Topraklarımızın Her Metresi Zafere Doğru Bir Adımdır, Saldırıya Geçin

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Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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