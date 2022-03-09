Zelenskiy: "Düşmanı kendi silahlarıyla yeneceğiz" - Son Dakika

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı son açıklamada, "Düşmanı kendi silahlarıyla yeneceğiz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının 14. gününde yeni bir açıklama yayınladı. Ukrayna ordusu tarafından çatışma sahasında Rusya ordusuna ait ganimetlerin ele geçirildiğini ifade eden Zelenskiy, "Düşman tankları, zırhlı araçlar ve mühimmatlar artık savunmamız için çalışacak. İşgalciler için daha aşağılayıcı ne olabilir? Düşmanı kendi silahlarıyla yeneceğiz" dedi.

Zelenskiy, Rus askerlerine de seslenerek, "Hala hayatta kalma şansın var. Yaklaşık iki haftalık direnişimiz size pes etmeyeceğimizi gösterdi. Çünkü burası bizim evimiz. Bunlar bizim ailelerimiz ve çocuklarımız. Toprağımızı geri alana kadar savaşacağız. Öldürülen tüm insanlarımız ve çocuklarımız için bunu yapacağız. Komutanlarınız size Ukrayna'da hala bir şansınız olduğunu söylediklerinde inanmayın. Burada seni hiçbir şey beklemiyor. Esaret hariç, ölüm hariç. Sen bizim canımızı alıyorsun ve kendi canını veriyorsun" ifadelerini kullandı.

"BİRLİKTELİĞİMİZ BİZİM GÜCÜMÜZDÜR"

Ukrayna içindeki bazı grupların Rusya'ya karşı savaşmaktan vazgeçtiğine yönelik bilgiler aldıklarını söyleyen Zelenskiy, "Son sözlerim bizim birliğimizle ilgili. Birlikteliğimiz bizim gücümüzdür. Ukrayna'da bazı grupların artık savaşmayacağına dair sinyaller alıyoruz. Kendi çıkarları için, kişisel çıkarları için çalışıyorlar. Bazı politikacıların Rusya ile temas kurmak için çabaladığı sinyalleri alıyoruz. Bazıları yeniden bölünme için çalışıyor. Sadece söylemek istediğim bir şey var. Ne yaptığınızı biliyorum. Eğer bir girişim daha görürsem, savaş zamanlarında olması gerektiği gibi karşılığı hızlı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy ayrıca Polonya ve kendilerine destek veren Batı ülkelerine teşekkür ederek, "Dünyanın nasıl tepki verdiğini zaten gördünüz" dedi.

(Erhan Altıparmak/ İHA)