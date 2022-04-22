Zelenskiy: "Ekonomik kayıpları telafi etmek için aylık 7 milyar dolara ihtiyacımız var" - Son Dakika
Üye Girişi

Zelenskiy: "Ekonomik kayıpları telafi etmek için aylık 7 milyar dolara ihtiyacımız var"

22.04.2022 00:37
Zelenskiy: "Ekonomik kayıpları telafi etmek için aylık 7 milyar dolara ihtiyacımız var"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın saldırısından kaynaklanan ekonomik kayıpları telafi etmek için Ukrayna'nın aylık 7 milyar dolara ihtiyacı olduğunu bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın saldırısından kaynaklanan ekonomik kayıpları telafi etmek için Ukrayna'nın aylık 7 milyar dolara ihtiyacı olduğunu bildirdi.

Dünya Bankası ve Ukrayna hükümeti, Ukrayna'ya yönelik desteği görüşmek üzere bazı ülkelerin de temsil edildiği bakanlar düzeyinde bir yuvarlak masa toplantısı düzenledi.

Zelenskiy, video konferans yoluyla katıldığı toplantıda, Rusya'nın saldırısının Ukrayna'da neden olduğu zararı anlattı.

Ülke genelinde okullar, üniversiteler, hastaneler, işletmeler ve altyapının yıkıma uğradığını belirten Zelenskiy, Rusya'nın Karadeniz limanlarını abluka altına almasının ise Ukrayna'nın ihracatını ve dünyanın gıda güvenliğini etkilediğini söyledi.

Zelenskiy, "Ekonomik kayıpları telafi etmek için aylık 7 milyar dolara ihtiyacımız var." dedi.

Uluslararası toplumun Rusya'yı Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası gibi uluslararası finans kuruluşlarından dışlaması gerektiğini kaydeden Zelenskiy, tüm ülkeleri Moskova ile ilişkileri kesmeye çağırdı.

Fiziki hasar kabaca 60 milyar dolara ulaştı

Dünya Bankası Başkanı David Malpass ise toplantıda yaptığı konuşmada, Rusya'nın saldırısı nedeniyle Ukrayna'da binalara ve altyapıya verilen fiziki hasarın kabaca 60 milyar dolara ulaştığını ve savaş devam ettikçe daha da artacağını bildirdi.

Malpass, Ukrayna'nın temel devlet hizmetlerinin devamlılığının desteklemesi için halihazırda 3 milyar dolardan fazla kaynağı seferber ettiklerini anımsattı.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva ise savaşın Ukrayna ekonomisi için yıkıcı olduğunu kaydetti.

Georgieva, gelecek 2-3 ay içinde, Ukrayna'da hükümetin ve ekonominin savaşın ortasında çalışmaya devam edebilmesi için ayda yaklaşık 5 milyar dolara ihtiyaç duyulabileceğinin tahmin edildiğini aktardı.

IMF Başkanı Georgieva, özellikle imtiyazlı finansman ve hızlı dağıtılan hibeler gibi daha fazla dış finansmanın gerekli olduğunu vurguladı.

YORUMLAR
500
Zelenskiy: 'Ukrayna'nın ayda yaklaşık 7 milyar dolara ihtiyacı var' Zelenskiy: 'Ukrayna'nın ayda yaklaşık 7 milyar dolara ihtiyacı var' Zelenskiy: 'İşgalciler yaklaşık 500 bin Ukraynalıyı Rusya'ya çıkardı' Zelenskiy: 'İşgalciler yaklaşık 500 bin Ukraynalıyı Rusya'ya çıkardı'

Vladimir Zelenskiy, Dünya Bankası, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zelenskiy: 'Ekonomik kayıpları telafi etmek için aylık 7 milyar dolara ihtiyacımız var' - Son Dakika


Son Dakika
00:34 Tekirdağ'da 5 bin kişilik iftar düzenlendi! Dev cadde trafiğe kapatıldı
00:13 Evinin elektriği kesilen Kılıçdaroğlu'na Akşener'den teklif: Müsaade ederse ben ödeyebilirim, o da Selvi Hanım için
23:59 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret için aralık ayını işaret etti!
23:39 CHP'li Özgür Özel'den tartışma yaratacak iddia: Bakan Soylu mesaj yollayıp engellemiş
23:26 Songül Karlı: Otobüste arkamda duran adamın elle tacizine uğradım
23:22 Süper Lig'in maçlarını yayınlayacak kanal belli oldu!
22:17 Süper Lig'de 34. hafta maçlarını yönetecek hakemler belirlendi!
21:44 Elektriği kesilen Kılıçdaroğlu: Eşimle birlikte bir hafta karanlıkta kalacağız
21:35 Öfkeden çıldıran efsane boksör Mike Tyson, hayranını öldüresiye dövdü
21:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: Yıl bitmeden neticelendirmekte kararlıyız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 00:45:16. #1.11#
SON DAKİKA: Zelenskiy: "Ekonomik kayıpları telafi etmek için aylık 7 milyar dolara ihtiyacımız var" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement