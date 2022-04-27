Zelenskiy, G20 zirvesine davet edildi - Son Dakika
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Zelenskiy, G20 zirvesine davet edildi

27.04.2022 16:57
Zelenskiy, G20 zirvesine davet edildi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, G-20 zirvesine katılmak için davet aldığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, G-20 zirvesine katılmak için davet aldığını açıkladı.

krayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Endonezyalı mevkidaşı Joko Widodo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ifade etti. Zelenskiy, paylaşımında, "Özellikle Birleşmiş Milletler'deki açık tutumu ve (Ukrayna'nın) egemenlik ve toprak bütünlüğüne verdiği destekler için teşekkür ederim. Gıda güvenliği konusunu görüştük. Beni G-20 Zirvesi'ne davet ettiğiniz için minnettarım" dedi.

Dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan ülkelerin oluşturduğu G-20'nin zirvesi, sonbaharda Endonezya'da gerçekleştirilecek.

(İHA)

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Vladimir Zelenskiy, Twitter, Ukrayna, G-20, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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