Zelenskiy halka seslendi: "Genel seferberliğe ihtiyaç yok" - Son Dakika
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Zelenskiy halka seslendi: "Genel seferberliğe ihtiyaç yok"

23.02.2022 05:54

Zelenskiy halka seslendi: "Genel seferberliğe ihtiyaç yok" Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yaptığı halka sesleniş konuşmasında seferberliğe gerek olmadığını ancak yedek askerlerin çağırıldığını duyurdu.

Zelenskiy halka seslendi: "Genel seferberliğe ihtiyaç yok"

KİEV - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yaptığı halka sesleniş konuşmasında seferberliğe gerek olmadığını ancak yedek askerlerin çağırıldığını duyurdu.

Yaptığı halka sesleniş konuşmasında barış mesajı vermeyi ihmal etmeyen Zelenskiy, her türlü senaryoya hazır olmak adına yedek askerlerin göreve çağırıldığını duyurdu.

Ulusa sesleniş konuşmasında Zelenskiy, "Rusya tarafından Donetsk ve Lugans Halk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıkları kabul edildi. Aralarında imzalanan sözde anlaşmalar doğrultusunda Rusya'nın Ukrayna toprağı olan Donbas'a girmesinin önü açıldı. Bu kararla Rusya Minsk anlaşmalarından çıkmış oldu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri, Almanya, Türkiye ve Ukrayna arasında bir zirve düzenlenmesi konularında çalışıyorlar ve Erdoğan da bu zirveyi destekliyor. Partnerlerimizin Rusya'ya karşı yaptırım seçeceğinden başka alternatif olmadığını bilmelerinden mutluyum. Bugün itibariyle genel seferberliğe gerek yoktur. Ancak ben Ukrayna Silahlı Kuvvetleri başkomutanı olarak yedek askerlerin çağırılmasına ilişkin kararname imzaladım. Sayın Ukraynalılar! Barış yanlısı Ukrayna halkı, biz sessizlik istiyoruz. Eğer bugün susarsak yarın yok oluruz. Yaşasın Ukrayna!" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy halka seslendi: Genel seferberliğe ihtiyaç yok
Zelenskiy halka seslendi: Genel seferberliğe ihtiyaç yok
Zelenskiy halka seslendi: Genel seferberliğe ihtiyaç yok

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Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zelenskiy halka seslendi: 'Genel seferberliğe ihtiyaç yok' - Son Dakika


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