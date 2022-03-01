Zelenskiy: "Harkov saldırısı Rusya'nın uyguladığı bir devlet terörüdür" - Son Dakika
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Zelenskiy: "Harkov saldırısı Rusya'nın uyguladığı bir devlet terörüdür"

01.03.2022 15:32

- Zelenskiy: "Harkov saldırısı Rusya'nın uyguladığı bir devlet terörüdür" Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın bugün Harkov'a gerçekleştirdiğini saldırıya yönelik, "Harkov saldırısı bir savaş suçudur, Rusya'nın uyguladığı bir devlet terörüdür.

- Zelenskiy: "Harkov saldırısı Rusya'nın uyguladığı bir devlet terörüdür"

KİEV - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın bugün Harkov'a gerçekleştirdiğini saldırıya yönelik, "Harkov saldırısı bir savaş suçudur, Rusya'nın uyguladığı bir devlet terörüdür. Tüm ülkelerden Rusya'nın devlet terörü uyguladığını kabul etmesini istiyoruz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, halka sesleniş konuşmasında Rusya'nın bir terör devleti olduğunu ifade etti. Rusya'nın Harkov saldırısından sonra birçok şeyin değiştiğini ifade eden Zelenskiy, "Harkov'un en büyük meydanı, Özgürlük Meydanı roketle vuruldu. Onlarca zarar gören insan, işte bu özgürlüğün bedeli ve Ukrayna halkının bir sabahı. Ukrayna'nın Harkov'u ve Rusya'nın Belgorod'u her zaman birbirine çok yakındı. Aralarındaki sınır sadece haritadaki sınırdan ibaretti, gönüllerde değil. Şimdi her şey değişti. Belgorod'dan atılan roketle Harkov'u vurdular. Bu bir şehre, Harkov'a ve Ukrayna'ya yapılmış terör saldırısıdır. Bombalanan meydanda ve diğer vurulan sivil alanlarda askeri bir nokta yoktu. Merkezdeki meydana atılan bomba üstü örtülemeyecek bir terördür. Kimse affetmeyecek ve unutmayacak" şeklinde konuştu.

"Rusya bir terör devletidir"

Rusya'nın bu saldırıdan sonra terör devleti olduğunu ifade eden Zelenskiy, "Harkov saldırısı bir savaş suçudur, Rusya'nın uyguladığı bir devlet terörüdür. Tüm ülkelerden Rusya'nın devlet terörü uyguladığını kabul etmesini istiyoruz. Teröristlerin uluslararası mahkemelerde yargılanmasını istiyoruz. Harkov ve Kiev, Rusya için önemli hedefler. Terör bizi kırmak için gönderildi. Harkov'a gittikleri gibi başkentimize de gidiyorlar. Başkentin savunması bizim için kilit nokta. Ukrayna'nın tüm şehirlerinde herkes düşmanı durdurmak için her şeyi yapmalı. Kiev'i korumak devleti korumaktır" dedi.

Zelenskiy: Harkov saldırısı Rusya'nın uyguladığı bir devlet terörüdür
Zelenskiy: Harkov saldırısı Rusya'nın uyguladığı bir devlet terörüdür
Zelenskiy: Harkov saldırısı Rusya'nın uyguladığı bir devlet terörüdür

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Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Terör, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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